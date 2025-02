Ce dimanche à 10h, les U19 de l'ASSE jouaient contre le Gazelec d'Ajaccio avant d'être en vacances et d'avoir une trêve de 2 week-ends sans matchs. Il fallait donc faire le plein pour bonifier le point pris à Monaco (2-2) dans les arrêts de jeu ! Résumé de la rencontre jouée ce dimanche à 10h à l'Etrat.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Derache – Achour, Dodote, Boukadida (cap), Lengue Lenou – Eymard, Depalle, Yvars – Cheikh, Mimoun, Konté.

Résumé de la rencontre

L'ASSE commence de la meilleure des manières la rencontre. En effet, la recrue parisienne Mamadou Konte ouvre le score de fort belle manière. Il débloque la rencontre dès la 8ᵉ minute de jeu et permet aux joueurs de Frédéric Dugand de prendre les commandes. Malgré plusieurs opportunités, notamment du côté stéphanois, la pause est sifflée sur ce score de 1-0 en faveur des coéquipiers de capitaine Rayan Boukadida. Les deux équipes regagnent les vestiaires.

En seconde période, Joseph Derache et ses coéquipiers vont se montrer solides jusqu'au bout sans jamais réussir à doubler la marque. Finalement, les Verts s'imposent sur la plus petite des marges (1-0). Une victoire précieuse qui permet de surfer sur le bon nul obtenu le week-end dernier à l'extérieur. Les stéphanois attendent le choc entre l'OM et Montpellier de cette après-midi. En effet, ils prendront forcément des points à l'une des deux équipes. L'occasion de se rapprocher d'une place pour les playoffs. À 7 journées de la fin, le suspens reste entier !

Les joueurs de Frédéric Dugand seront donc en vacances et retrouveront la compétition le dimanche 9 mars avec un déplacement à Marignane (13). Les coéquipiers de Rayan Boukadida voudront continuer d'espérer dans cette poule relevée de U19 national à une possible place en playoff. Quoi qu'il en soit, le résultat du jour les laissent en vie jusqu'au verdict final.

