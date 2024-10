Depuis plusieurs mois, la Ligue de Football Professionnel (LFP) et beIN Sports naviguent en eaux troubles, avec des désaccords profonds qui risquent de fragiliser l’avenir des droits TV de la Ligue 1. Alors que le diffuseur franco-qatarien a récemment payé sa première échéance pour la diffusion d’un match hebdomadaire, le conflit reste loin d’être résolu. En effet, la somme de 15,7 millions d’euros, initialement attendue en août, a seulement été versée mi-octobre, et les questions d’ordre contractuel demeurent, menaçant la pérennité de l’accord établi pour la période 2024-2029.

Les négociations entre la LFP et beIN Sports s’étaient conclues en juillet, à l’arraché, pour permettre à beIN de diffuser chaque samedi à 17 h une affiche phare de Ligue 1. Cependant, la chaîne n’a jamais signé le contrat et reste en désaccord sur de nombreux points clés. Parmi les sujets sensibles, beIN Sports réclame le droit de codiffuser certaines rencontres, ce que la LFP refuse catégoriquement, craignant que cela ne compromette la valorisation des droits TV et ne crée une situation de concurrence réduite qui pourrait rendre toute renégociation future délicate, notamment avec DAZN, autre acteur majeur dans la diffusion de la Ligue 1. Cette demande de codiffusion est essentielle pour beIN, qui peine à rentabiliser son investissement sur un seul match par semaine alors que DAZN, avec ses huit matchs, s’assure une exposition optimale pour les 400 millions d’euros qu’il débourse annuellement.

Un sponsoring gênant pour certains clubs de Ligue 1

Mais l’imbroglio ne s’arrête pas là. La question du sponsoring a aussi cristallisé les tensions. Sur les 98,5 millions d’euros prévus chaque année, 20 millions doivent être assurés par des accords de sponsoring avec Qatar Tourism, intégrés directement au sein des clubs de Ligue 1. Or, plusieurs équipes, dont l’Olympique Lyonnais, refusent de se soumettre à ce volet du contrat, créant ainsi un manque à gagner pour beIN, qui ne parvient pas à boucler cette partie de l’accord. Les conflits d’intérêts avec les sponsors existants compliquent encore davantage les négociations. En outre, l’absence d’inventaire publicitaire au sein des clubs rend difficile l’implémentation de nouveaux partenariats sans impacter des accords déjà en place.

Pour beIN, cette situation est d’autant plus problématique qu’elle génère des déséquilibres avec DAZN, un point que le diffuseur n’a pas manqué de rappeler dans une lettre adressée à la LFP au moment du paiement exceptionnel de 15,7 millions d’euros. Dans ce courrier, comme l'explique le journal L'Equipe, beIN Sports exprime ouvertement son sentiment d’être traité de manière inégale par rapport à son concurrent et de voir les termes de son contrat dépréciés. Le diffuseur argue que la qualité des affiches qui lui avaient été promises, comme le premier ou le second choix, ne se concrétise pas dans la programmation actuelle. En conséquence, la chaîne estime que le montant de 98,5 millions d’euros par an est surévalué par rapport à la réalité du produit livré, et elle envisage sérieusement de revoir ses paiements si ses conditions ne sont pas ajustées.

Des clubs bientôt asphyxiés à cause du conflit LFP - beIN Sports ?

Les répercussions de ce conflit sont particulièrement préoccupantes pour les clubs, dont les finances dépendent en grande partie des revenus des droits TV. En raison des retards de paiement, plusieurs équipes ont déjà subi une perte sur leurs recettes prévues pour le mois d’août. Ce manque de liquidités complique la gestion de leur trésorerie, surtout pour les clubs les plus modestes qui comptent sur ces revenus pour assurer leur équilibre financier. Un dirigeant de club a même déclaré : « Ils diffusent gratuitement notre produit depuis quasiment deux mois. On est pris en otage, cela ne peut pas durer. » Ce sentiment de frustration est largement partagé au sein de la Ligue 1, où les dirigeants attendent une issue rapide pour éviter d’aggraver la situation économique de leurs clubs.

beIN Sports tape du poing sur la table !

Le versement partiel effectué en octobre ne constitue donc qu’une accalmie passagère. En réalité, la chaîne reste sur une position ferme : elle ne souhaite pas poursuivre les paiements selon les termes actuels du contrat tant que ses revendications ne seront pas prises en compte. Ce bras de fer pourrait bien s’intensifier dans les jours à venir, alors que les négociations entre la LFP et beIN sont sur le point de reprendre. Les exigences de beIN sont désormais claires : codiffusion du match, révision de l’évaluation des droits pour garantir une rentabilité acceptable, et conditions de sponsoring réalisables dans le cadre des réalités concurrentielles des clubs.

Face à cette impasse, la LFP se trouve dans une position délicate. Tout ajustement en faveur de beIN pourrait fragiliser son partenariat avec DAZN et compromettre la crédibilité de ses offres de droits TV pour l’avenir. Néanmoins, le maintien de la situation actuelle risquerait de pousser beIN à une rupture de contrat ou à d’autres retards de paiement, ce qui pourrait plonger de nombreux clubs dans une crise financière profonde.

Un rendez-vous de la dernière chance avec la LFP ?

L’issue de cette confrontation reste donc incertaine, mais une chose est sûre : la LFP doit trouver une solution équilibrée pour préserver ses relations avec ses diffuseurs tout en assurant la stabilité financière des clubs de Ligue 1. Dans ce contexte tendu, la réunion prochaine entre la LFP et beIN Sports s’annonce déterminante et pourrait bien tracer les contours de l’avenir des droits TV de la Ligue 1 pour les années à venir.