Lucas Stassin forfait Monaco : une tuile pour l'ASSE avant un match capital au Stade Geoffroy Guichard. Quatre options sont sur la table pour le remplacer pour le staff stéphanois.

Coup dur pour les Verts. À la veille d’un choc crucial face à l’AS Monaco (samedi 21h05), Eirik Horneland a confirmé le forfait de Lucas Stassin, victime d’un pépin musculaire. L’attaquant belge, ménagé ces dernières semaines, n’a plus pris part aux entraînements depuis la rencontre contre Strasbourg. "C’est un jeune joueur et on espère qu’il va récupérer vite, car les semaines de compétition ne sont plus nombreuses", a déclaré le coach norvégien. À l’heure où chaque point compte, Saint-Étienne doit maintenant composer sans un élément-clé de son animation offensive. Quelles sont les solutions pour le remplacer ?

Wadji, un choix naturel… mais inquiétant

Sur le papier, Wadji semble être le choix le plus logique. Privilégié à Ibrahim Sissoko par Horneland en début d’année, l’attaquant sénégalais connaît le poste et offre une présence intéressante dans la profondeur. Problème : il n’a joué que 45 minutes depuis le début de l’année 2025. Son corps, trop souvent mis à mal depuis deux saisons, ne lui laisse que peu de répit. Le titulariser à Monaco serait un pari osé, presque risqué, tant le rythme du haut de tableau exige une intensité que le joueur n’a pas retrouvée.

Ibrahim Sissoko (ASSE), le retour du mal-aimé ?

De retour dans le groupe après plusieurs semaines hors des plans, Ibrahim Sissoko reste un joker crédible. Certes, il n’a joué que 7 minutes en 2025 et ne fait pas partie des premiers choix de Horneland, mais son profil peut peser. Face à la densité défensive monégasque, sa capacité à fixer et conserver le ballon pourrait soulager l’équipe dans les temps faibles. L'international malien a déjà prouvé qu’il pouvait faire la différence en sortie de banc. De là à être titularisé ? L’hypothèse n’est pas à exclure, surtout qu'il a été préféré à Wadji dans le derby pour finir la rencontre.

Ben Old, le plus crédible pour l'ASSE ?

L’option la plus crédible, si Horneland veut miser sur la continuité, pourrait bien venir de Ben Old. Revenu de blessure, le Néo-Zélandais a accumulé 85 minutes lors des cinq derniers matchs. Intégré progressivement, il a montré qu’il pouvait tenir le rythme. En l’associant à Davitashvili et Cardona, le coach pourrait basculer vers une attaque plus hybride et mobile, avec Cardona dans un rôle de numéro 9. Une configuration offensive inédite cette saison, mais cohérente face à un adversaire qui aime dominer la possession.

L’option Nguessan, une surprise peu probable

Enfin, la quatrième option — la moins attendue — mènerait à Djylian Nguessan. Le jeune joueur, qui avait brillé en début d’année, a peu joué ces dernières semaines, rétrogradé dans la hiérarchie. Il a cependant disputé une rencontre avec la réserve ce week-end, retrouvant du temps de jeu. De là à le propulser titulaire dans une rencontre aussi exigeante ? Cela semble improbable, même si Eirik Horneland n’est jamais à court d’idées… surtout en fin de saison.

Augustine Boakye, forfait, aurait pu être une option sérieuse également.

Dans un sprint final où chaque choix peut peser lourd, le forfait de Lucas Stassin rebat les cartes en attaque. L’ASSE, en quête de certitudes, devra trancher sans trembler pour espérer ramener quelque chose de la Principauté.