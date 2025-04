Jean-Michel Larqué prend position sur la possible dissolution des groupes de supporters ultras de l’ASSE. Sur RMC, l'ancien capitaine des Verts s'est exprimé à l'heure où les Magic Fans et les Green Angels pourraient purement et simplement disparaître.

Jean-Michel Larqué est monté au créneau pour défendre les groupes de supporters, menacés de dissolution. L’ancien joueur et dirigeant des Verts a salué la mobilisation des ultras lors de la manifestation récente en leur soutien. "La manifestation d’hier en soutien aux groupes ultras était une démonstration de force qui s’est bien passée", a-t-il affirmé via des propos retranscrits par Poteaux Carrés, rappelant, à juste titre, le caractère pacifique de l’événement.

De fait, Larqué, qui a occupé un rôle de directeur sportif à l’ASSE en 1993, connaît bien l’histoire des tribunes stéphanoises. Il rappelle que "les Magic Fans et les Green Angels étaient déjà présents à l’époque et cela se passait très bien".

Une critique des dispositifs de sécurité

Ainsi, si Larqué ne remet pas en cause la nécessité de règles claires pour le bon fonctionnement des tribunes, il pointe du doigt une gestion sécuritaire inefficace. "Je ne sais pas ce qui s’est déroulé, où il y a eu un manque des deux côtés peut-être pour provoquer cette possible dissolution. J’ai l’impression que tout n’a pas été tenté", déplore-t-il. Pour lui, le rôle des sociétés de sécurité privées est à questionner. "Je vais peut-être lancer un pavé dans la mare, mais si tout se passait bien, ces sociétés n’auraient plus de boulot. J’ai l’impression qu’elles sont un peu molles du genou pour ramener le calme…".

De fait, l’ancien capitaine des Verts prône une alternative plus efficace : "Ce serait mieux si c’étaient les clubs eux-mêmes qui avaient leur propre service de sécurité". Par ailleurs, il suggère également une intervention plus active de l’État avec une prise en charge partagée avec les clubs. Un modèle qui pourrait selon lui éviter l’escalade des tensions et préserver l’identité des tribunes.

Sans les Ultras, un Chaudron vidé de son âme ?

Enfin, Jean-Michel Larqué met en garde contre les conséquences dramatiques qu’aurait une dissolution des groupes de supporters sur l’ambiance de Geoffroy-Guichard. Il insiste sur l’importance du dialogue entre les différentes parties : "L’intérêt des groupes de supporters, c’est d’être dans les tribunes. Entre l’intérêt du club qui demande que les règles soient respectées et l’intérêt des groupes qui demandent à être dans les tribunes, il y a un chemin à trouver. Il n’a pas été totalement exploré".

Avec une pointe d’ironie, il conclut en mettant en perspective l’impact d’une disparition des kops stéphanois : "Le Chaudron aujourd’hui, si tu enlèves le kop sud et le kop nord, tu as l’Opéra Garnier !". Une image forte qui reflète la crainte d’un stade vidé de son âme et de sa ferveur légendaire.

Alors que la menace de dissolution plane toujours, le message de Jean-Michel Larqué est clair : il faut tout tenter pour préserver ce qui fait l’identité et la force de l’ASSE.