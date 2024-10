Battus par Lens dans un Geoffroy-Guichard survolté, les Verts ont mis fin à leur série de résultat positif. Malgré la blessure officialisée de Ben Old, il fallait relever la tête à Angers, un concurrent direct au maintien. Retour sur la semaine de l’ASSE.

Lundi 21 Octobre

Ivan Gazidis envoie un message fort au Peuple Vert

Présent à la soirée du 12e homme organisé par le club, le président de l'ASSE Ivan Gazidis s'est livré à un discours devant les supporters présents sur place. Voici ses mots.

Quels sont les premiers mots que vous souhaitez adresser aux supporters et partenaires de l’ASSE ?

Tout d’abord, je tiens à vous remercier. Nous avons été accueillis dans un lieu très spécial, porteur de fortes valeurs. Pour nous, c'est un honneur de faire partie de cette grande famille et de partager cette aventure avec vous. Nous avons un profond respect pour ce que représente ce club, et c’est très émouvant de vous voir tous réunis ici ce soir à nos côtés. L’objectif de ce club est de nous rendre fiers de la communauté que nous formons ensemble. Et même si l’AS Saint-Étienne est un grand club, les émotions qu’il suscite restent extrêmement personnelles. Je comprends cela parfaitement. Nous travaillerons chaque jour pour que vous soyez fiers du travail que nous allons accomplir ensemble.

Pourquoi, avec Larry Tanenbaum, présent face à Lens, avez-vous choisi l’ASSE pour développer votre projet ?

Ce week-end, nous avons découvert ce qui fait de ce club notre maison. Larry Tanenbaum, qui est impliqué dans le sport au plus haut niveau depuis des décennies, s’est tourné vers moi au début du match et m’a dit : "Je n’ai jamais rien vu de tel !" J’ai moi-même une longue expérience dans le football, mais je n'avais jamais ressenti ce sentiment de communauté si spécial et unique. Avec une telle unité, ce club est capable de réaliser de grandes choses, croyez-moi ! J’ai toujours suivi l'ASSE en tant que passionné de football, et dès que l’opportunité de rejoindre cette aventure s’est présentée, je n’ai pas hésité un instant. Larry et moi sommes extrêmement fiers d’être accueillis dans cette famille. Merci à vous tous.

Qu’est-ce qui vous motive, au quotidien, ici à l'ASSE ?

Nous avons une équipe formidable, composée de personnes passionnées par le football. C’est bien plus qu’un travail, c’est une véritable mission pour nous tous, et nous ne faisons que commencer cette aventure. Nous passons beaucoup de temps ensemble à apprendre à mieux connaître le club et la communauté qui l’entoure. Bien sûr, nous avons dû faire face à l’urgence dès l’achat du club, avec l’objectif immédiat d’une montée en Ligue 1. C’est absolument fantastique, mais c’est aussi un immense défi. Nous devons avancer étape par étape, poser des fondations solides pour que ce club évolue durablement au plus haut niveau. La pression fait partie du sport de haut niveau. Elle vient des objectifs que nous partageons tous au sein du club. Nous devons avancer ensemble, dans la même direction, pour atteindre nos ambitions. Tous unis.

Mardi 22 Octobre

ASSE : un blessé bientôt de retour

Depuis le début de la saison, l'ASSE doit composer avec de nombreuses blessures, notamment du côté des latéraux. Yvann Maçon, touché au ménisque fin août après la rencontre contre Brest, a repris l'entraînement individuel la semaine passée. Pierre Cornud est éloigné des terrains en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Il a egalement repris la course, la semaine dernière. Marwann Nzuzi et Kévin Pedro sont toujours à l’infirmerie.

Anthony Briançon, récemment opéré du genou, et Thomas Monconduit resteront absents plusieurs semaines. Ibrahima Wadji, a rechuté et poursuit désormais sa rééducation à Clairefontaine. Vendredi soir, l'ASSE a annoncé l'absence de Ben Old, blessé à l'entraînement le matin même. Les craintes d’une rupture des ligaments croisés sont présentes. Le joueur portait hier une attelle assez conséquente en plus de béquilles lors de la fête du Club 12ème Homme. Il passera rapidement des examens pour être fixé sur la gravité de sa blessure.

Yvann Maçon de retour !

Ce mardi, l’ASSE a dévoilé des images d’Yvann Maçon a l’entraînement collectif. Le latéral guadeloupéen avait repris individuellement la semaine dernière. Une nouvelle importante après 2 mois hors des terrains. Olivier Dall’Oglio pourrait le réintégrer dans le groupe dès ce week-end. L’ASSE n’a que 2 latéraux disponibles depuis plusieurs semaines. Le retour d’Yvann Maçon ne peut que faire du bien au club stéphanois. L’ancien Dunkerquois s’était blessé durant la trêve internationale de Septembre. Son homologue, Pierre Cornud s’était lui blessé 2 semaines plus tard à Nice. L’ancien montpelliérain devrait reprendre l’entraînement collectif prochainement.

Mercredi 23 Octobre

Angers décimé avant de recevoir l’ASSE

Le déplacement de l'ASSE à Angers revêt déjà une importance capitale dans l'opération maintien lancée par les Verts cette saison. Si Lens, Nice et même Lille ne jouaient pas dans la même cours que les Verts, Angers reste clairement un adversaire direct. Une chose est d'ores-et-déjà établies : il y a de la casse du côté du SCO...

Lilian Raolisoa, défenseur important dans le dispositif de Dujeux, manquera à l'appel. Expulsé lors du match nul contre l'Olympique de Marseille (1-1) le 4 octobre, pour une faute sévère sur Ulisses Garcia, il a été sanctionné de trois matches de suspension. Raolisoa ne sera donc pas disponible pour la rencontre face à l'ASSE.

De la casse durant la trêve internationale

Le milieu de terrain Zinedine Ferhat soigne toujours sa cuisse depuis la rencontre face à Marseille. Il est également forfait. De la même manière, Sidiki Chérif, l'attaquant angevin, victime d'une blessure à la cuisse lors d’un entraînement fin septembre, sera absent. Le secteur offensif angevin perd aussi Justin-Noël Kalumba qui souffre toujours de la cheville.

Joseph Lopy, milieu de terrain défensif expérimenté, traîne de son côté une blessure musculaire depuis le début de la saison, l'éloignant des terrains. Il n'a à ce jour pas encore foulé une pelouse de Ligue 1 ! La défense, jusque-là relativement épargnée, a vu deux de ses joueurs se blesser lors de la trêve internationale : Cédric Hountondji (cuisse), revenu blessé du Bénin, et Jacques Ekomié, touché également à la cuisse avec le Gabon.

Enfin, le milieu Haris Belkebla, qui souffre des adducteurs, reprend doucement l'entraînement depuis deux semaines. Il pourrait être de retour pour la réception de Saint-Étienne, bien qu'il reste incertain à ce stade. Face à une équipe de l’AS Saint-Étienne en quête de points, Angers se présentera fortement diminué. Ce n'est pourtant pas tout ! En effet, Ouest France nous apprend ce mardi que le gardien de but angevin, Yahia Fofana, était inexplicablement introuvable à l'entraînement. Si cette absence se confirmait et était expliquée par une blessure, le coup serait rude pour Alexandre Dujeux qui devrait alors composer avec son second gardien, Melvin Zinga (22 ans), qui avait déjà fait une pige de 5 rencontres l'an passé en Ligue 2.

Jeudi 24 Octobre

La durée de l’absence de Ben Old est connue !

Après son retour de sélection, Ben Old avait repris doucement le chemin de l’entraînement en fin de semaine dernière. En conférence de presse ce midi, Olivier Dall’Oglio a donné plus de détails sur la situation de son joueur : "Ben Old a été opéré ce matin, nous aurons plus d’informations dans la journée. Le ligament latéral du genou a été touché et nécessite des soins. Il y a peut-être aussi un problème au ménisque, ce qui pourrait allonger la durée de son absence."

La première bonne nouvelle est moins longue que prévue. En effet, les ligaments croisés ne sont pas atteints. Cependant, le genou est une articulation complexe et d’autres zones pourraient être affectées. Cela laisse planer le doute sur une éventuelle longue absence, privant Olivier Dall’Oglio de son ailier. Depuis le début de la saison, l’international néo-zélandais enchaîne les rencontres avec l’ASSE et sa sélection, qui l’amène souvent à l’autre bout du monde. Gérer voyages, matchs et récupération est difficile pour un jeune joueur qui n’a pas encore l’habitude de ce rythme.

Entre 4 et 6 mois d’absence pour l’ailier de l’ASSE

Des examens complémentaires ont été réalisés, et ce jeudi soir, l’ASSE a communiqué des informations supplémentaires. Une longue absence est malheureusement confirmée pour le joueur de 22 ans, avec un ménisque touché. "Victime d’une entorse au genou, l’international néo-zélandais a été opéré avec succès aujourd’hui. Touché au ligament latéral interne et au ménisque, l’ailier sera indisponible entre quatre et six mois. L’ensemble du club lui apporte tout son soutien et lui souhaite un prompt rétablissement."

💚 Get well soon, Ben ! Victime d’une entorse à un genou, l’international néo-zélandais a été opéré avec succès aujourd’hui jeudi. Touché au ligament latéral interne et au ménisque, l’ailier sera indisponible entre quatre et six mois. L’ensemble du club lui apporte tout son… pic.twitter.com/g5oSGzvwru — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 24, 2024

Vendredi 25 Octobre

Une menace va planer sur les supporters

Depuis de nombreuses années, l’ASSE est régulièrement dans le viseur des différentes commissions de disciplines. Que ce soit celle de l’UEFA, la LFP ou la FFF, elles ont toutes déjà eu a sanctionner les supporters stéphanois. Récemment, l’ASSE a encore été privée de plusieurs de ses tribunes pour différents incidents. Le barrage face à Metz a notamment été le théâtre de ces sanctions. Les engins pyrotechniques utilisés à l’aller et les débordements au retour ont justifié une sanction de la part de la LFP.

Les 2 Kops stéphanois avaient alors êtes fermés pour le retour des Verts dans l’élite. L’ASSE avait ensuite retrouvé le Kop Nord face à Lille. Le Kop Sud était toujours fermé à cause de fumigènes allumés durant le Play-Off face à Rodez.

Une mesure inédite en Ligue 1

Le match entre le PSG et Strasbourg, le week-end dernier n’a pas vraiment fait parler pour son résultat. Des chants homophobes ont étés entendus dans les tribunes du Parc des Princes. Ce jeudi, le Ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative, Gil Averous a annoncé des mesures fortes.

Interrogé sur une éventuelle réponse des supporters Marseillais à ces chants leurs étant destinés, voici ses mots : "Une demande a été faite à la Ligue de Football Professionnel et à la Fédération Française de Football. Cela consiste à appliquer strictement une suspension du match en cas de chants homophobes. On le fera dès dimanche, si c’est le cas, le match sera arrêté et perdu pour l’équipe qui reçoit." Les supporters et les clubs sont prévenus !

Samedi 25 Octobre

L'ASSE coule à Angers

L'ASSE jouait ce samedi à 17h contre le SCO d'Angers à Raymond Kopa sur DAZN. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio veulent à nouveau faire tourner le compteur point après le match perdu contre le RC Lens (0-2).Le match commence sur une grosse intensité. Angers va ouvrir le score sur une situation de transition. Abdelli reçoit le ballon à l'entrée de la surface, élimine facilement Abdelhamid avant d'ouvrir son pied et tromper Gautier Larsonneur. 1-0 après dix minutes de jeu pour les locaux.

Finalement la réaction des Verts est imminente sur un ballon dans la surface, Lucas Stassin obtient un penalty. Il rate la première tentative mais le penalty est à retirer suite à une situation confuse. Le match est équilibré mais la fébrilité défensive stéphanoise donne des frissons à plusieurs reprises. Sur un coup franc, la défense de l'ASSE n'arrive pas à dégager et Aholou catapulte le ballon au fond des filets. 2-1, c'est le score à la mi-temps !

Une deuxième période en gestion

Abdelhamid cède sa place pour Batubinsika lors du second acte. Le second acte est en faveur des Verts. Fort logiquement, sur un bon travail de Stassin, Davitashvili remet les deux équipes à égalité. Les joueurs de Dall'Oglio poussent et sur une perte de balle de Moueffek, les angevins partent en contre et pousse Batubinsika à commettre la faute. Penalty. Transformé par Niane. 3-2 pour le SCO. Il reste 20 minutes !

Léo Petrot est proche d'égaliser. Sur un corner tiré par Mathieu Cafaro, le latéral gauche gagne son duel de la tête mais le ballon arrive miraculeusement sur Yahia Fofana. Quel dommage ! Les Verts poussent et l'arbitre annonce quatre minutes de temps additionnel. Sur une nouvelle erreur de Batubinsika, Bamba Dieng marque le 4e but de ce match. Les Verts ne reviendront pas et verront les locaux s'offrir leur première victoire de la saison ! 4-2 pour Angers !

Dimanche 27 Octobre

Malgré la défaite, la rédaction vous souhaite un bon dimanche. Rendez-vous ce lundi, 21 heures, pour le débrief du Sainté Night Club (Youtube, Twitch).