Comme chaque week-end, nous vous proposons un tour d'horizon des joueurs prêtés par l'ASSE. Ils sont au nombre de 4 cette saison et évoluent chaque week-end avec leur nouvelle équipe. Retour sur leurs performances.

Karim Cisse (prêté par l'ASSE) frustré

Le milieu offensif prêté par l'ASSE en toute fin de mercato a pour l'instant du mal à trouver du temps de jeu. Impliqué sur le second but annecien à Lorient, il n'a pas pris part à la victoire 2-0 d'Annecy contre Laval. En effet, l'international guinéen est resté sur le banc malgré le score favorable de son équipe. Annecy pointe à une belle 5e place avec 18 points à 2 points seulement du dauphin lorientais !

Darling Bladi tombe de haut

Pas de championnat ce week-end pour la N1. En effet, les différents clubs de troisième division française faisaient leur entrée en coupe de France. Pour cette rencontre, le FBBP était opposé à GFA Rumilly-Vallieres (N2). Alors que les bressans recevaient leurs voisins hauts savoyards, les coéquipiers de Darling Bladi se sont fait surprendre. En effet, ils se sont inclinés 2-1 grâce à un but de Martin Pichon, ancien de la maison verte. Le latéral de l'ASSE est entré en fin de rencontre lorsque son équipe était menée 2-0. C'est donc déjà la fin pour le FBBP qui aura comme seul objectif son maintien en N1.

Beres Owusu (prêté par l'ASSE) évite le piège

Le défenseur central prêté par l'ASSE à QRM jouait en coupe de France contre L'USON Mondeville. Titulaire et jouant l'intégralité de la rencontre, ils ont gagné 3-0 et obtiennent la qualification pour le prochain tour. Sans trembler.

Mahmoud Bentayg rate un second sacre

Enfin, Mahmoud Bentayg a joué ce jeudi en Supercoupe contre Al Ahly. Il était titulaire et a disputé 105 minutes de jeu. Son équipe s'est incliné lors de la séance de tirs au but. Un second titre s'envole pour le marocain. Il reprendra le championnat le 1 novembre.