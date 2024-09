La trêve internationale touche à sa fin, l’ASSE joue face à Lille ce vendredi soir. Ben Old était sur le pont ce mercredi matin du côté des USA. Il s’agissait de la dernière rencontre d’un stéphanois lors de cette trêve. La Nouvelle Zélande affrontait les États Unis à 1h du matin. Retour sur la rencontre.



Ben Old absent face à Lille ?

Après une large défaite face au Mexique dimanche, la Nouvelle Zélande ne comptait pas repartir bredouille des États-Unis. C’est d’ailleurs les américains que Ben Old et ses partenaires affrontaient ce mercredi dans la nuit. Suite à cette rencontre, la participation de Ben Old au match face à Lille risque d’être compromise. La recrue stéphanoise joue moins de 72h avant le coup d’envoi de la 4ème journée de Ligue 1. Il doit également prendre un vol long courrier pour traverser l’Atlantique et revenir en France. Avec le trajet et le décalage horaire, on imagine mal, Olivier Dall’Oglio convoquer le néo-zélandais. De plus, Ben Old avait subi une blessure avant le déplacement à Brest, ce qui pourrait pousser le staff à ne prendre aucun risque.

Résumé de USA – Nouvelle Zélande

Après une large défaite face au Mexique, la Nouvelle-Zélande affrontait les États Unis cette nuit. Ben Old a démarré la rencontre sur le banc et a assisté à une première période assez calme. Les 2 équipes se sont neutralisées durant la première période. Les USA avaient la maîtrise du jeu mais ne parvenaient pas à faire plier La Défense néo-zélandaise.

A la 65ème minute, le numéro 11 de l’ASSE, Ben Old a fait son apparition sur la pelouse. 3 minutes plus tard, Christian Pulisic ouvrait la marque d’une belle frappe croisée. Les États Unis ont ensuite eu quelques situations mais n’ont pas creusé l’écart. À la 89ème minute, sur une erreur de lecture de La Défense américaine, Ben Waine égalise pour la Nouvelle Zélande. Ben Old et ses coéquipiers terminent cette trêve par un match nul arraché en fin de match.