Si l’ASSE va connaitre le bonheur de retrouver la Ligue 1, le sort s’acharne sur les Girondins de Bordeaux. Relégué administrativement en N1, les bordelais pourraient continuer de couler en division inférieure. De quoi profiter à une autre écurie professionnelle qui retrouvera finalement la Ligue 2.

Les supporters des Girondins de Bordeaux sont en colères et ils ont de quoi. À un pas d’un retour en Ligue 1, il y a un an, il avait raté le coche au profit du FC Metz. Suite à une saison compliquée et des investissements mal maitrisés, Bordeaux va devoir repartir d’en bas. Déjà condamné à une relégation administrative en N1, le FCGB pourrait bien encore dégringoler. Gerard Lopez a placé le club en redressement judiciaire et pourrait liquider les Girondins pour des raisons économiques. De quoi faire le bonheur des troyens repêchés in extremis !

L’ESTAC jouera en Ligue 2

En effet, le grand gagnant de cette ingérence n’est autre que l’ESTAC. Troyes rejoint officiellement la Ligue 2 après avoir été relégué sportivement au terme de la dernière saison. Le club troyen a communiqué après cette annonce attendue :

« L’ESTAC a pris connaissance de la communication ce jour de la Ligue de Football Professionnel validant notre budget pour la Ligue 2 BKT.

Avec cette décision, l’ESTAC est repêchée en Ligue 2 BKT pour la saison 2024-2025.

Nous prenons la mesure de cette décision et travaillons dès aujourd’hui pour constituer une équipe qui se battra avec ambition et représentera Troyes avec humilité cette saison – et cela, pour un avenir durable.

Le Club a une pensée sincère pour les Girondins de Bordeaux, ses salariés et supporters et nous leur souhaitons le meilleur pour l’avenir. «