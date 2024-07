L’ancien milieu de terrain de l’ASSE (2005-2014), Josuha Guilavogui, enchaîne les louanges envers le Peuple Vert ces dernières semaines. Selon lui, l’ambiance stéphanoise n’a rien a envier aux meilleures ambiances européennes.

Josuha Guilavogui dans l’After Foot au mois de mai : « Dortmund sera un adversaire très difficile pour le PSG. Ils sont en train de lâcher toutes leurs forces. Ils pourront s’appuyer sur leur public. […] Le mur jaune va faire beaucoup de bruits.

C’est un stade impressionnant. C’est différent du stade du Bayern où il y a des spectateurs. À Munich, les gens viennent et attendent de voir le Bayern mener avec 2, 3 buts d’écart. À Dortmund, c’est vraiment agressif. Il y a des similitudes avec Marseille ou à Geoffroy-Guichard. Les gens veulent voir un spectacle et vivre ça. Je n’ai jamais gagné là-bas. Les joueurs de Dortmund savent qu’ils devront faire mieux. »

Des supporters de l’ASSE jusqu’à Francfort

Josuha Guilavogui à l’application 90football : « Honnêtement Saint-Etienne c’est un club qui n’a rien à envier aux plus belles ambiances d’Europe. C’est presque culturel, on se passe un flambeau de père en fils et de mère en fille. Tu le sens dans la vie, c’est une ville qui vit au travers des résultats des Verts. Quand tu joues bien le week-end, les gens sont contents toute la semaine, ils en parlent au travail. Quand tu as des saisons difficiles, ça mine leur moral. Ce sont des vrais passionnés.

Avec le temps, je me rends compte que lorsqu’on voyageait, on atterrissait par exemple à Lille, il y avait toujours des supporters stéphanois qui nous attendaient à l’aéroport. Tu peux aller n’importe où en France, on va te parler de Saint-Etienne. Moi par exemple ma fille et mon fils sont dans un lycée français à Francfort. Le proviseur est fan de Saint-Etienne donc quand il m’a vu, il m’a dit « wahou ». Ce sont des personnes qui le portent en eux et ça c’est très très rare dans le football ».