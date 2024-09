Les Verts ont enfin lancé leur saison en s’imposant 1-0 face à Lille, vendredi dernier. Si l’ASSE évolue désormais en Ligue 1, certains de ses anciens sont eux toujours en Ligue 2. Justement, un ancien stéphanois cartonne sur ce début de saison.

Joueur de l’ASSE entre juillet 2019 et janvier 2022, Alpha Sissoko n’aura pas forcément laissé un grand souvenir au peuple Vert. Titulaire sept fois, il n’aura porté le maillot Stéphanois qu’à 10 reprises en deux ans et demi. Formé à Clermont, il était arrivé tout jeune dans le Forez, d’abord pour évoluer en National 3. Appelé pour la première fois dans le groupe professionnel de Claude Puel le 4 décembre 2019 lors d’une victoire 4-1 face à Nice, il avait fait ses débuts avec l’ASSE lors d’une victoire 0-2 au Stade Vélodrome, le 17 septembre 2020. Participant à 9 rencontres lors de cette douloureuse première partie de saison 2020-2021, il n’avait plus joué du tout après la défaite 0-5 dans le Derby (24/01/21). C’est face au PSG qu’il jouera ses dernières minutes avec l’ASSE (défaite 1-3, 28/11/21) avant d’être recruté librement par Quevilly-Rouen.

Meilleur passeur de Ligue 2

Arrivé en Normandie en début d’année 2022, il participera au sauvetage des Normands en Ligue 2 au bout du suspens. En effet, QRM avait remporté le barrage Ligue 2-National face à Villefranche (5-1 au cumulé). La saison suivante, Alpha Sissoko sera un élément majeur de Quevilly-Rouen, participant à 34 rencontres sur les 38 possibles. La saison dernière, il n’aura pu éviter la descente logique de son équipe en National. Malgré une dernière victoire face à l’ASSE (2-1), QRM a terminé à une difficile 18ème place.

Cet été justement, le latéral droit s’est offert un nouveau challenge. En effet, il a signé du côté de l’En Avant Guingamp, un candidat sérieux aux play-offs de Ligue 2, voire à la montée directe en Ligue 1. Car le début de saison des bretons est tonitruant. Après quatre rencontres, qu’Alpha Sissoko a à chaque fois disputé intégralement, les joueurs de Sylvain Ripoll occupent tout simplement la tête du championnat de Ligue 2. Mieux encore pour l’ancien stéphanois, il est pour le moment le meilleur passeur du championnat, avec quatre passes décisives en quatre rencontre. Des offrandes qui à chaque fois ont offert la victoire à Guingamp : deux passes décisives face à Troyes, victoire 4-0 (1re journée), une passe décisive face à Laval, victoire 0-1 (2e journée) et une passe décisive face à Rodez, victoire 1-2 (4e journée).

Une entame de saison tonitruante pour Alpha Sissoko qui semble s’éclater en Bretagne. Vendredi à 20 heures, Guingamp reçoit Annecy à Roudourou, avec l’ambition de poursuivre ce bon début de saison.