Si les Verts l’ont remporté face à Lille pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1, plusieurs questionnements restent en suspens. Malgré le résultat, l’ASSE a subit. Olivier Dall’Oglio et ses hommes devront confirmer du côté de Nice.

Des cadres enfin au niveau ?

Après trois défaites, plusieurs joueurs avaient été montrés du doigts. À commencer par le capitaine stéphanois, Yunis Abdelhamid. Mieux protégé par son milieu de terrain, placé dans une zone plus confortable en bloc bas, l’ancien rémois a rendu une copie très propre face au LOSC. Intraitable dans la surface stéphanoise, il a tenu son rôle et répondu aux attentes. Face à Nice, les Verts devraient également subir. Il est fort probable qu’Olivier Dall’Oglio place un système similaire. Les conditions parfaite pour réitérer sa performance de vendredi dernier ?

Autre stéphanois particulièrement attendu, Zuriko Davitashvili devra jouer un rôle important pour l’attaque des Verts. Aligné en meneur de jeu face à Brest, il n’avait pas existé. De retour sur le flanc droit, il n’a pas hésité à dézonner de son couloir pour apporter ses qualités. Des qualités qui lui ont permis d’être décisif. Entreprenant, juste techniquement, il a semblé porté par Geoffroy-Guichard partiellement plein. Pour autant, l’ancien Girondins était connu pour son manque de constance du côté de Bordeaux. Si le potentiel est là, il devra confirmer sur la durée. L’ASSE aura besoin d’un Zuriko Davitashvili en forme.

Nous aurions également pu citer Aïmen Moueffek, titularisé pour la première fois cette saison, Mathieu Cafaro ou Dennis Appiah qui montent en régime. L’ensemble des joueurs devront confirmer les bonnes dispositions affichées face à Lille.

Des nouveaux qui changent le visage de l’ASSE ?

ASSE – LOSC était aussi l’occasion de découvrir les deux dernières recrues du mercato. Pierre Ekwah et Lucas Stassin. Le premier s’est rapidement montré à l’aise devant la défense. Précieux à la récupération et à la relance, il dispose déjà d’un match référence.

Le second, Lucas Stassin était pareillement très attendu. Transfert le plus onéreux de l’histoire du club, le jeune belge a montré de la personnalité et ne s’est pas caché. Il n’a pas hésité à disputer ses duels face aux défenseurs lillois. S’il a manqué de sang-froid dans le dernier geste, il a montré des capacités qui offrent de nouvelles options pour Olivier Dall’Oglio. De quoi ouvrir son compteur but à Nice ?

Confirmation collective attendue

Si les prestations individuelles peuvent largement être commentées, c’est bien collectivement que l’ASSE va devoir confirmer. Confirmer un état d’esprit bien plus conforme à la L1 que celui affiché à Brest. Confirmer une volonté de jouer vers l’avant. Confirmer un réalisme retrouvé. Les stéphanois auront fort à faire à Nice, mais cette équipe doit continuer à s’améliorer. Pour rappel, seuls cinq titulaires alignés face à Lille figuraient dans le onze d’Olivier Dall’Oglio en Ligue 2.

L’ASSE a des points à améliorer

Les Verts ont pris les trois points face au LOSC mais la performance des stéphanois peut très largement être améliorée. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio devront progresser dans de nombreux domaines. À commencer par le niveau technique. Avec seulement 29 % de possession de balle, l’ASSE a dû contenir les assauts lillois. Des nordistes qui ne se sont finalement pas procuré plus d’occasion que cela face à une bonne défense collective des Verts. Une meilleure maitrise technique permettrait toutefois de moins subir. Cette équipe reste nouvelle et doit se construire. En espérant observer une continuité dès ce vendredi.