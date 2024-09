Ce vendredi soir, l’ASSE va disputer sa cinquième journée de Ligue 1 face à l’OGC Nice. Lors de cette rencontre, le stade sera vraisemblablement à guichets fermés. Les stades pleins devraient s’enchaîner pour les Verts.

Un premier guichet fermé ce vendredi

Ce vendredi, l’OGC Nice profitera de la rencontre pour fêter les 120 ans du club. Forcément, cette date anniversaire attire le public qui se presse pour acheter son billet. Doté d’une capacité d’un peu plus de 35 000 places, le stade sera sans doute rempli pour la rencontre. Mardi, le club niçois a annoncé que 31 000 places avaient trouvé preneur. » Il reste moins de 4 000 places pour assister à cette rencontre où le Club fêtera ses 120 ans. «

La semaine suivante, les Verts vont enchaîner dans un stade comptant à peu près le même nombre de places. Pour la première fois de la saison, l’ASSE disputera sa rencontre dans le multiplex de 17h. Opposés au FC Nantes le dimanche 29 septembre à 17h, les joueurs de l’ASSE enchaîneront un second déplacement consécutif. Ce sera donc le retour au Stade de La Beaujoire. C’est dans cette enceinte que les stéphanois ont disputé leur dernier match de Ligue 1 en 2022, avant de descendre dans la division inférieure.

FC Nantes – ASSE : Un nouveau guichet fermé à prévoir ?

C’est une rencontre qui est toujours très attendue, et un classique du championnat Français, comme le rappel le FC Nantes sur son site officiel. » Rappelons qu’entre 1964 et 1984, les 2 clubs ont développé une grande rivalité, l’ASSE remportant sur cette période neuf championnats tandis que le FC Nantes en remporta six (n’en laissant que six aux autres clubs de l’élite). «

C’est donc une affiche qui attire forcément. En difficulté ces dernières saisons, le FC Nantes est en train de réaliser un bon début de saisons. 5 ème de Ligue 1 avec deux victoires, un nul et une défaite, ils voudront poursuivre leur bonne dynamique face à l’ASSE. À cette occasion, les supporters seront au rendez-vous. À dix jours de la rencontre, le club nantais a annoncé que 30 000 billets ont trouvé preneur. Un nouveau guichet-fermé à prévoir donc pour une équipe qui accueille les Verts.