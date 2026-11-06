Après une 11ᵉ journée riche en rebondissements, marquée notamment par les succès majeurs de Nancy et Reims qui ont redessiné le haut du tableau, la Ligue 2 reprenait ses droits ce vendredi à 20h avec un multiplex de six rencontres capitales.

Dans la deuxième moitié du classement, Dunkerque croisait le fer avec Guingamp, et Boulogne-sur-Mer passait un test délicat à domicile face à Annecy. Une soirée sous haute tension pour dessiner de nouvelles tendances dans un championnat plus serré que jamais. 

Pression sur la première place de l’ASSE en Ligue 2

En haut de tableau, le dauphin héraultais, le MHSC, accueillait le FC Metz pour tenter de mettre la pression sur l’ASSE. Un succès offrirait alors la place de leader provisoire à Montpellier, tandis que le Stade de Reims se déplaçait sur la pelouse de Grenoble avec l’ambition de confirmer son retour au premier plan. 

Dans le même temps, le Red Star était à la relance en Bourgogne, alors que Nancy recevait Sochaux avec l’envie de conforter sa place sur le podium et de recoller aux Verts. 

Nancy chamboule le podium

Boulogne – Annecy : (3-0) 

But : A. Pinot (11′), M. Lecolier (72′), J. Boyer (85′) pour Boulogne
Carton rouge pour Do Marcolino (84′) côté Annecy

Dijon – Red Star : (1-0)

But : Y. Barka (73′) pour Dijon

Dunkerque – Guingamp : (3-0)

But : J. Morel (17′), S. Keita (66′), K. Ayari (73′) pour Dunkerque

Grenoble – Reims : (3-2)

But : M. Corboz (4′, 84′), Bonnet (45′) pour Grenoble, Y. Fofana (45′,67′) pour Reims

Montpellier – Metz : (2-3) 

But : D. Meddah (50′), M. Camara (91′) pour Montpellier, B. Sarr (26′), C.S.C (43′), J. Deminguet (51′) pour Metz

Nancy – Sochaux : (1-0) 

But : Z. Fdaouch (74′) pour Nancy
Carton rouge pour Tacafred (35′) côté Nancy

Classement provisoire de la Ligue 2 – J12

Équipe MJ V N D B DIFF PTS
1 Saint-Étienne 11 8 1 2 23:11 12 25
2 Nancy 12 8 1 3 17:9 8 25
3 Montpellier 12 7 3 2 18:9 9 24
4 Reims 12 5 6 1 24:15 9 21
5 Pau FC 11 6 2 3 16:11 5 20
6 Dijon 12 5 3 4 21:19 2 18
7 Metz 12 4 5 3 20:19 1 17
8 Red Star 12 5 2 5 14:17 -3 17
9 Annecy 12 5 1 6 14:18 -4 16
10 Dunkerque 12 4 3 5 17:17 0 15
11 Guingamp 12 4 2 6 16:18 -2 14
12 Boulogne 12 2 7 3 10:8 2 13
13 Rodez 11 4 1 6 17:22 -5 13
14 Sochaux 12 2 5 5 8:15 -7 11
15 Grenoble 12 3 2 7 13:22 -9 11
16 Nantes 11 2 3 6 12:18 -6 9
17 Laval 11 2 3 6 14:21 -7 9
18 Clermont 11 0 8 3 10:15 -5 8

 

 