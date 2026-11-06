Après une 11ᵉ journée riche en rebondissements, marquée notamment par les succès majeurs de Nancy et Reims qui ont redessiné le haut du tableau, la Ligue 2 reprenait ses droits ce vendredi à 20h avec un multiplex de six rencontres capitales.
Dans la deuxième moitié du classement, Dunkerque croisait le fer avec Guingamp, et Boulogne-sur-Mer passait un test délicat à domicile face à Annecy. Une soirée sous haute tension pour dessiner de nouvelles tendances dans un championnat plus serré que jamais.
Pression sur la première place de l’ASSE en Ligue 2
En haut de tableau, le dauphin héraultais, le MHSC, accueillait le FC Metz pour tenter de mettre la pression sur l’ASSE. Un succès offrirait alors la place de leader provisoire à Montpellier, tandis que le Stade de Reims se déplaçait sur la pelouse de Grenoble avec l’ambition de confirmer son retour au premier plan.
Dans le même temps, le Red Star était à la relance en Bourgogne, alors que Nancy recevait Sochaux avec l’envie de conforter sa place sur le podium et de recoller aux Verts.
Nancy chamboule le podium
Boulogne – Annecy : (3-0)
But : A. Pinot (11′), M. Lecolier (72′), J. Boyer (85′) pour
Boulogne
Carton rouge pour Do Marcolino (84′) côté Annecy
Dijon – Red Star : (1-0)
But : Y. Barka (73′) pour Dijon
Dunkerque – Guingamp : (3-0)
But : J. Morel (17′), S. Keita (66′), K. Ayari (73′) pour Dunkerque
Grenoble – Reims : (3-2)
But : M. Corboz (4′, 84′), Bonnet (45′) pour Grenoble, Y. Fofana (45′,67′) pour Reims
Montpellier – Metz : (2-3)
But : D. Meddah (50′), M. Camara (91′) pour Montpellier, B. Sarr (26′), C.S.C (43′), J. Deminguet (51′) pour Metz
Nancy – Sochaux : (1-0)
But : Z. Fdaouch (74′) pour Nancy
Carton rouge pour Tacafred (35′) côté Nancy
Classement provisoire de la Ligue 2 – J12
|Équipe
|MJ
|V
|N
|D
|B
|DIFF
|PTS
|1
|Saint-Étienne
|11
|8
|1
|2
|23:11
|12
|25
|2
|Nancy
|12
|8
|1
|3
|17:9
|8
|25
|3
|Montpellier
|12
|7
|3
|2
|18:9
|9
|24
|4
|Reims
|12
|5
|6
|1
|24:15
|9
|21
|5
|Pau FC
|11
|6
|2
|3
|16:11
|5
|20
|6
|Dijon
|12
|5
|3
|4
|21:19
|2
|18
|7
|Metz
|12
|4
|5
|3
|20:19
|1
|17
|8
|Red Star
|12
|5
|2
|5
|14:17
|-3
|17
|9
|Annecy
|12
|5
|1
|6
|14:18
|-4
|16
|10
|Dunkerque
|12
|4
|3
|5
|17:17
|0
|15
|11
|Guingamp
|12
|4
|2
|6
|16:18
|-2
|14
|12
|Boulogne
|12
|2
|7
|3
|10:8
|2
|13
|13
|Rodez
|11
|4
|1
|6
|17:22
|-5
|13
|14
|Sochaux
|12
|2
|5
|5
|8:15
|-7
|11
|15
|Grenoble
|12
|3
|2
|7
|13:22
|-9
|11
|16
|Nantes
|11
|2
|3
|6
|12:18
|-6
|9
|17
|Laval
|11
|2
|3
|6
|14:21
|-7
|9
|18
|Clermont
|11
|0
|8
|3
|10:15
|-5
|8