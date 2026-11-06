Après une 11ᵉ journée riche en rebondissements, marquée notamment par les succès majeurs de Nancy et Reims qui ont redessiné le haut du tableau, la Ligue 2 reprenait ses droits ce vendredi à 20h avec un multiplex de six rencontres capitales.

Dans la deuxième moitié du classement, Dunkerque croisait le fer avec Guingamp, et Boulogne-sur-Mer passait un test délicat à domicile face à Annecy. Une soirée sous haute tension pour dessiner de nouvelles tendances dans un championnat plus serré que jamais.

Pression sur la première place de l’ASSE en Ligue 2

En haut de tableau, le dauphin héraultais, le MHSC, accueillait le FC Metz pour tenter de mettre la pression sur l’ASSE. Un succès offrirait alors la place de leader provisoire à Montpellier, tandis que le Stade de Reims se déplaçait sur la pelouse de Grenoble avec l’ambition de confirmer son retour au premier plan.

Dans le même temps, le Red Star était à la relance en Bourgogne, alors que Nancy recevait Sochaux avec l’envie de conforter sa place sur le podium et de recoller aux Verts.

Nancy chamboule le podium

Boulogne – Annecy : (3-0)

But : A. Pinot (11′), M. Lecolier (72′), J. Boyer (85′) pour Boulogne

Carton rouge pour Do Marcolino (84′) côté Annecy

Dijon – Red Star : (1-0)

But : Y. Barka (73′) pour Dijon

Dunkerque – Guingamp : (3-0)

But : J. Morel (17′), S. Keita (66′), K. Ayari (73′) pour Dunkerque

Grenoble – Reims : (3-2)

But : M. Corboz (4′, 84′), Bonnet (45′) pour Grenoble, Y. Fofana (45′,67′) pour Reims

Montpellier – Metz : (2-3)

But : D. Meddah (50′), M. Camara (91′) pour Montpellier, B. Sarr (26′), C.S.C (43′), J. Deminguet (51′) pour Metz

Nancy – Sochaux : (1-0)

But : Z. Fdaouch (74′) pour Nancy

Carton rouge pour Tacafred (35′) côté Nancy

Classement provisoire de la Ligue 2 – J12