L’ASSE a lourdement chuté à Guingamp (3-0). Après une prestation très solide des Bretons, Stanislas Kielt, premier buteur de la rencontre, a livré son analyse de cette victoire retentissante face au leader stéphanois au micro d’Ouest-France.

L’En Avant Guingamp a frappé fort au stade du Roudourou. Opposés à une ASSE qui réalisait un gros début de saison, les Guingampais ont livré une prestation pleine pour s’imposer largement (3-0). Une victoire construite autour d’un bloc solide et d’une vraie efficacité dans les deux surfaces.

Stanislas Kielt a rapidement mis les siens sur les bons rails. Le premier buteur de la rencontre a surtout retenu la maîtrise collective de son équipe. « Je pense que c’est un match complet de la 1e à la 95e. On a été solide et en bloc », a-t-il expliqué après le coup de sifflet final.

Le milieu guingampais estime notamment que les Stéphanois ont eu la possession sans parvenir à réellement déstabiliser son équipe. « Ils ont eu la possession mais ils étaient très stériles », analyse-t-il. Un constat qui résume bien la physionomie de cette rencontre.

ASSE : Guingamp a parfaitement bloqué les Stéphanois

Pour Kielt, l’une des clés du succès guingampais réside dans la capacité de son équipe à fermer les espaces. Les Bretons ont notamment empêché l’ASSE de trouver des solutions dans l’axe.

« Quand ils sont venus chez nous, ils ont vraiment eu du mal à trouver des décalages à l’intérieur. On a vraiment été solide », souligne le buteur. Une solidité qui a permis à Guingamp de résister aux temps de possession stéphanois sans véritablement subir.

Les Guingampais ont également confirmé les bonnes dispositions entrevues la semaine précédente contre Clermont. « On a été dans la même idée que contre Clermont la semaine dernière », rappelle Kielt.

Mais l’En Avant ne s’est pas contenté de défendre. Les Bretons ont aussi proposé du jeu avec le ballon et multiplié les situations dangereuses. « On a été bien avec le ballon avec beaucoup de décalages et plusieurs occasions donc oui c’est un match complet », poursuit-il.

L’EAG avait un message à faire passer

Avant la rencontre, le discours du staff était clair : jouer sans retenue face au leader. Les joueurs ont visiblement parfaitement appliqué les consignes.

« Le coach nous avait dit de jouer sans frein et de lâcher les chevaux, c’est ce qu’on a fait », raconte Stanislas Kielt. Une philosophie qui s’est rapidement traduite sur la pelouse du Roudourou.

Cette victoire prend aussi une dimension particulière pour Guingamp. L’ASSE arrivait en Bretagne avec le statut de leader incontesté et un début de saison convaincant. Les locaux, eux, n’étaient pas forcément attendus à pareille fête.

Kielt ne cache donc pas sa satisfaction au moment de revenir sur ce succès. « Ça fait du bien de les battre, c’était un leader incontesté qui fait un gros début de saison. Les recevoir et gagner 3-0, c’est top », explique-t-il.

Une victoire nette, devant leur public, qui permet surtout aux Guingampais de répondre sur le terrain. Le buteur insiste sur cet aspect : « Ce match, nous n’étions pas vus gagnants par le public et ça fait du bien de répondre présents et de faire taire… »

Une phrase restée en suspens, mais le message est clair. Guingamp avait quelque chose à prouver. Face à l’ASSE, les Bretons l’ont fait avec la manière.