Nathan Kasia ne figure pas dans la liste française pour la Coupe du monde U17 au Qatar. Une déception pour le jeune Stéphanois, qui avait participé à la préparation. À Saint-Étienne, les prochaines semaines pourraient toutefois lui offrir une occasion de se montrer.

Nathan Kasia n’ira pas au Qatar avec les Bleuets, sauf changement de dernière minute. Son nom ne figure pas parmi les joueurs retenus par José Alcocer pour le Mondial U17. La France affrontera Haïti, l’Arabie saoudite et l’Uruguay en phase de groupes.

Le défenseur de l’ASSE avait pourtant participé au dernier rassemblement de préparation. Avec Lorik Vial, il avait notamment été appelé pour les deux rencontres amicales contre le Sénégal en octobre. Cette fois, le sélectionneur a fait d’autres choix.

La Coupe de France peut offrir une ouverture à Kasia

Cette non-sélection laisse Kasia à la disposition de son club pendant le rassemblement mondial. Et le calendrier pourrait lui donner une occasion de retrouver du temps de jeu avec les professionnels.

L’ASSE fera son entrée en Coupe de France le dimanche 15 novembre à 15 heures face à Rumilly-Vallières, au Parc des Sports d’Annecy. Un rendez-vous qui tombe pendant la trêve internationale et pourrait donc obliger Ian Cathro à revoir une partie de son équipe.

Pour Kasia, ce déplacement en Haute-Savoie représente une perspective intéressante. Aucune place ne lui est promise, mais sa présence à l’entraînement durant cette période lui permettra de travailler avec le staff et de défendre sa candidature.

À gauche, la concurrence reste ouverte

C’est notamment sur le côté gauche de la défense que le jeune Stéphanois peut avoir une carte à jouer. Ian Cathro l’y a déjà utilisé pendant la préparation, même si Kasia peut également évoluer dans l’axe.

Les derniers choix du coach montrent que la hiérarchie peut encore bouger. À Guingamp, João Ferreira a débuté à gauche avant de céder sa place à Ben Old à la pause. Deux solutions différentes, sans que cette rencontre ait permis de régler les difficultés stéphanoises dans ce secteur.

Kasia doit désormais convaincre qu’il peut lui aussi répondre aux exigences du poste. Sa disponibilité pendant la trêve pourrait lui donner davantage de séances pour le montrer.

Manquer une Coupe du monde reste une déception. Mais pour le défenseur formé au club, une autre échéance approche. La Coupe de France pourrait lui permettre de rappeler qu’à gauche, l’ASSE possède aussi une solution parmi ses jeunes.