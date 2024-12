Entraîneur de l'ASSE de 2019 à 2021, Claude Puel totalise 39 défaites en 88 rencontres. Depuis, le technicien n'a pas retrouvé de banc. Une situation qui pourrait être amenée à évoluer dans les prochaines semaines.

"Je reçois pas mal de sollicitations"

Nommé à la tête de l'effectif Stéphanois en 2019, Claude Puel n'est pas parvenu pas à mener l'ASSE vers le succès dans l'élite. "Il est essentiel de trouver un équilibre entre la jeunesse et l’expérience.", témoignait-il alors à notre micro il y a un mois. "À Saint-Étienne, tout le monde a pris peur lorsque nous étions à la 20e place, avec une vingtaine de matchs à jouer. On sait que les jeunes joueurs sont souvent plus performants lors de la deuxième moitié de saison. Mais les dirigeants ont réagi par peur et ont activé un levier qui, finalement, n’a pas porté ses fruits."

Désormais au repos, le coach de 63 ans profite loin du football. "Je suis encore passionné par le football, même si je le suis un peu moins qu’avant. Aujourd'hui, j'ai d'autres centres d'intérêt, que ce soit familiaux, sportifs ou autres. Je reçois pas mal de sollicitations auxquelles je n'ai pas encore répondu. Je verrai pour la saison prochaine, mais d'ici là, je reste tranquille."

De l'ASSE au FC Nantes ?

Alors sous la menace d'une rupture de contrat, Antoine Kombouaré devrait effectivement être remplacé dans les prochaines semaines. Si la piste menant à Sergio Conceiçao semblait la plus chaude il y a quelques semaines, cette dernière semble être définitivement éteinte.

La direction des Canaris étudierait d'autres pistes, annonce le quotidien l'Équipe. "La direction du club, qui s'est entretenue avec lui (Conceiçao) sans que cela aille plus loin, étudie d'autres pistes, comme Habib Beye, Claude Puel, Stéphane Moulin et Philippe Montanier."

L'ancien coach de l'ASSE pourrait de nouveau être appelé à une opération maintien dans l'élite.