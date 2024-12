Suite au limogeage d’Olivier Dall’Oglio, Eirik Horneland semble pressenti pour le poste d'entraîneur de l'ASSE. Cependant, un ancien Stéphanois milite, quant à lui, pour une autre solution.

Olivier Dall’Oglio a officiellement été démis de ses fonctions et s’est séparé du club stéphanois ce mardi. Les dirigeants de l’AS Saint-Étienne lui ont rendu un bel hommage via un communiqué qui souligne son principal fait d'arme : avoir permis à Saint-Étienne de remonter de la Ligue 2 vers la Ligue 1. Pour cela, Olivier Dall’Oglio restera un entraîneur à part dans l’histoire des Verts. Qu’il soit resté longtemps ou non, il fera partie du cercle fermé des entraîneurs ayant ramené les Stéphanois dans l’élite.

Toutefois, le début de saison du coach cévenol n’a pas été à la hauteur des attentes des dirigeants. Il faut dire qu’avec un effectif inexpérimenté et des blessures à répétition, Olivier Dall’Oglio n’a pas eu la tâche facile. Une défense extrêmement perméable et une attaque relativement muette ont conduit à des performances décevantes, ne permettant pas à l’entraîneur de maintenir l’équipe dans la zone espérée par les dirigeants. Alors que les Verts occupent actuellement une place de barragiste, un nouvel entraîneur est appelé au chevet de Saint-Étienne.

Eirik Horneland favori pour succéder à Dall’Oglio à l'ASSE

Les dirigeants sembleraient s’orienter vers Eirik Horneland, ancien entraîneur du SK Brann en Norvège, pour prendre la succession. Le coach norvégien jouit d’une excellente réputation dans son pays. Il a permis à Brann de monter de la D2 à la D1 et de s’y maintenir tout en obtenant des résultats inespérés. Celui qui a démissionné il y a quelques jours de son ancien club serait donc en passe de signer avec l’AS Saint-Étienne.

Frédéric Piquionne milite pour un ancien coéquipier !

En coulisses, d’autres noms circulent, dont celui de Zoumana Camara. Formé à Saint-Étienne, Camara a évolué chez les Verts de 1996 à 1998 avant d’être repéré par l’Inter Milan, qui l’a prêté à plusieurs clubs. Après des passages à Marseille, Lens et Leeds, il est revenu à Saint-Étienne en 2004, où il a côtoyé notamment Frédéric Piquionne pendant trois saisons. En 2007, il a quitté les Verts pour rejoindre le Paris Saint-Germain, club qu’il n’a plus quitté, que ce soit comme joueur, entraîneur des catégories jeunes ou adjoint des nombreux coachs qui se sont succédés sous l’ère qatarie.

Zoumana Camara s’est forgé une solide réputation en tant qu’entraîneur, notamment grâce à sa capacité à développer et lancer de jeunes joueurs. Des qualités recherchées par les dirigeants stéphanois, qui souhaitent un entraîneur capable d’accompagner les jeunes talents du centre de formation. C’est dans ce contexte que Frédéric Piquionne, son ancien coéquipier, a pris position via un tweet :

"Je valide fort et milite pour Zoumana Camara sur le banc de l’AS Saint-Étienne. Il coche toutes les cases du projet. Arrêtez avec vos entraîneurs étrangers alors que vous avez tout sur place."

Cette déclaration, en faveur d’une solution française et d’un entraîneur connaissant bien le club, ressemble à un plaidoyer en faveur de Camara.

Horneland ou Camara : des expériences différentes

Si Eric Horneland n’est pas l’entraîneur le plus expérimenté au niveau international, il a prouvé sa capacité à tirer le meilleur d’un groupe de joueurs modestes et à côtoyer des compétitions d’élite ou européennes. À l’inverse, Zoumana Camara, bien qu’il dispose d’une solide expérience comme adjoint, n’a jamais été numéro un à ce niveau. Quoi qu’il en soit, à l’heure actuelle, le nouveau coach des Verts n’a pas encore été nommé. Tout reste donc possible pour Saint-Étienne.