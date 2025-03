À l'issue de la rencontre entre l'ASSE et le PSG (6-1), les parisiens se sont exprimés sur la rencontre. En effet, Luis Enrique, Désiré Doué et le jeune Ibrahim Mbaye ont livré leurs ressentis pour le site officiel du PSG.

Luis Enrique (coach du PSG) : "Je suis très satisfait, mais je ne suis pas satisfait du début du match. Saint-Etienne a été meilleur que nous et avec beaucoup d'intensité. Ils ont été supérieurs et je pense qu'on doit améliorer ça. C'est difficile de jouer à l'extérieur et Saint-Etienne méritait plus dans les trente premières minutes. Je pense qu'à la fin de la première mi-temps, nous avons joué à un autre niveau et la deuxième mi-temps aussi. La deuxième a été sensationnel avec beaucoup d'occasions de but et une mentalité défensive intéressante. Je suis content de ça mais on doit améliorer. On doit penser à battre les records, on doit penser à être les meilleurs et on doit profiter de ça pour améliorer durant les sept matchs qu'il reste à effectuer."

Désiré Doué (attaquant du PSG) : "On a su se remettre dedans en deuxième mi-temps et prendre les trois points. On prend une grande avance et c'est super Ça fait du bien de retrouver l'équipe et les coéquipiers et de performer avec eux. Aujourd'hui, j'ai été buteur mais si je ne marque pas, le plus important est de performer au sein du collectif. L'état d'esprit est juste super et à chaque fois qu'on marque on a envie d'en marquer encore plus. Il faut qu'on continue."

Ibrahim Mbaye (attaquant du PSG) : "Énormément de satisfaction par rapport à la victoire, au début, c'était compliqué et en deuxième mi-temps, on a su se relâcher. On a marqué beaucoup de but dont le mien, je suis très content d'avoir marqué ce but. J'espère que ça va durer et en marquer d'autres sur d'autres matchs, ça récompense le travail que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui et je vais maintenant continuer à travailler. C'est un immense plaisir parce que Bradley (Barcola) aurait pu la marquer mais il me l'a décalé et je le remercie beaucoup. Ça fait chaud au cœur, car je suis jeune et j'ai marqué mon premier but (en Ligue 1) aujourd'hui, j'en suis sur et tout le monde était fier parce qu'on est une équipe."