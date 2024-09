L’ASSE sort d’une défaite humiliante du côté de Nice. Les Verts ont 2 matchs pour se reprendre avant la trêve internationale. Après cela, ils recevront Lens puis se rendront à Angers. Le match de la 9ème journée de Ligue 1 vient d’être programmé !

L’ASSE s’impose souvent à Angers

Après la réception de Lens après la trêve, l’ASSE se rendra à Angers. Le stade Raymond Kopa réussit bien aux stéphanois. Angers n’a remporté qu’une rencontre face aux Verts dans son antre depuis 1976. C’était en 2019, sur le score de 4-1 grâce à triplé de Casimir Ninga.

Plus récemment, l’ASSE s’est imposé la saison dernière sur la pelouse angevine. Irvin Cardona avait inscrit ses 2 premiers buts à Saint-Étienne. En manque de réussite, l’attaquant français avait marqué 2 buts en 3 minutes. Jordan Lefort avait inscrit le 3eme but en marquant contre son camp. Une victoire 3-0 marquante a l’époque. Les angevins étaient la seule équipe de Ligue 2 a ne pas avoir perdu a domicile en 2023-2024.

Avant la relégation, l’ASSE avait également battu Angers à Raymond Kopa. Batista Mendy avait inscrit l’unique but de la rencontre d’un CSC. La saison d’avant, c’était Wahbi Khazri qui avait offert la victoire aux Verts. Le tunisien avait inscrit l’unique but de la rencontre. Les 3 derniers succès stéphanois en Anjou se sont scellés sur le score de 1 but à 0.

Un déplacement pour conclure le mois d’octobre

L’ASSE se rendra donc à Angers pour clore un mois d’octobre à 3 matchs. Les Angevins accueilleront les Verts le samedi 26 octobre à 17h. La rencontre sera diffusée sur DAZN. En espérant un 4ème succès de rang pour le club ligérien du côté de Raymond Kopa.

Programmation complète de la 9ème journée de Ligue 1

Vendredi 25 octobre 2024 à 20h45 sur DAZN

Stade Rennais FC – Havre AC

Samedi 26 octobre 2024 à 17h00 sur DAZN

Angers SCO – AS Saint-Étienne

Samedi 26 octobre 2024 à 19h00 sur DAZN

Stade de Reims – Stade Brestois 29

Samedi 26 octobre 2024 à 21h00 sur DAZN

RC Lens – LOSC Lille

Dimanche 27 octobre 2024 à 15h00 sur DAZN

Olympique Lyonnais – AJ Auxerre

Dimanche 27 octobre 2024 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

OGC Nice – AS Monaco

Dimanche 27 octobre 2024 à 17h00 sur DAZN

Montpellier Hérault SC – Toulouse FC

RC Strasbourg Alsace – FC Nantes

Dimanche 27 octobre 2024 à 20h45 sur DAZN

Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain