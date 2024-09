Alors que l’idée avait été abandonnée il y a quelques semaines, le challenge des réserves va finalement avoir lieu dès cette saison. Et l’ASSE sera de la partie. Le site Foot Amateur nous livre des détails sur le déroulé de cette nouvelle compétition.

L’ASSE dans le groupe du PSG, de Nantes…

Le challenge des réserves va bien voir le jour dès cette saison. La première journée aura lieu le lundi 28 octobre et les deux poules sont déjà connues. L’ASSE tombe dans le groupe A, composé de : Le Havre, Montpellier, Nantes, Paris Saint-Germain, Toulouse. L’AS Monaco, l’AJ Auxerre, l’AC Ajaccio, le Paris FC, le SM Caen et le Stade Rennais FC sont quant à eux dans le groupe B.

Jusqu’en mars et seulement après des week-end sans matchs de championnat, ces équipes vont donc s’affronter les lundis après-midi afin de déterminer un classement par groupe. Des phases finales entre les meilleures réserves auront ensuite lieu. En ce qui concerne les points, Foot Amateur explique que « d’après le règlement de la compétition, les équipes devront faire une séance de tirs au but en cas de match nul à l’issue du temps règlementaire. Le nombre de points attribué est de quatre pour un match gagné, deux pour une victoire à l’issue des tirs au but, un point pour un match perdu à l’issu des tirs au but et un pour une défaite. »

Organisé par la FFF, ce challenge des réserves va permettre à des jeunes joueurs (de 2002 à 2006, plus 5 joueurs nés en 2007 ou 2008) de prendre du temps de jeu après un week-end sans compétition ou passé sur le banc avec les pros, par exemple.

Stéphane Ziani, entraîneur de la réserve de Nantes, s’est exprimé sur le sujet : « Ça va faire de bons matchs à jouer. C’est très intéressant pour les jeunes. Ce qui est bien, c’est que ça tombe après des week-end où on ne joue pas en championnat. »