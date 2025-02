L’ASSE a cru s’imposer face à Angers ce samedi. Finalement, le SCO a arraché le 3-3 dans les derniers instants de la rencontre. Menés 2-0, les Verts avaient pourtant réussi à renverser le match, notamment grâce à Irvin Cardona. Comme la saison dernière, l’ancien brestois a inscrit ses 2 premiers buts sous le maillot Vert face aux angevins. Le numéro 7 stéphanois figure dans L’Équipe Type de la 23ème journée de Ligue 1.

Saint-Etienne et Angers nous ont certainement offert le match avec le plus de rebondissements du week-end en Ligue 1. Menés 2-0, les hommes d’Eirik Horneland se sont réveillés pour renverser la vapeur. Les Verts pensaient avoir fait le plus dur mais ont finalement concédé l’égalisation en fin de partie.

Un match nul au goût amer

Dès les premières minutes, Angers frappe fort avec un penalty transformé par Himad Abdelli (7e), avant que le milieu du SCO ne s’offre un doublé après une tête de Niane sur la barre (17e). Mais les Verts réagissent : sur un corner de Tardieu, Irvin Cardona réduit l’écart d’une tête imparable (36e).

Au retour des vestiaires, Ekwah égalise d’une frappe splendide (52e) avant que Cardona, bien servi par Davitashvili, ne donne l’avantage aux Stéphanois (74e). Alors que l’ASSE pense tenir la victoire, Bernauer concède un penalty dans les arrêts de jeu. Bamba Dieng ne tremble pas et arrache l’égalisation (90’+4). Un final cruel pour Saint-Étienne, qui laisse filer deux points précieux dans la lutte pour le maintien.

Cardona récompensé dans le journal L’Équipe

Comme après chaque journée de Ligue 1, le journal l’Équipe a dévoilé son "Équipe Type" de la 23ème journée de Ligue 1. Après son doublé contre Angers, Irvin Cardona figure dans cette équipe. L’ancien monégasque a hérité de la note de 7 pour sa prestation face au SCO.

Ce n’est pas le seul XI où figure Irvin Cardona. Le joueur prêté par Augsbourg figure également dans celui de SofaScore où il a été noté à 9,1. Il n’est pas le seul Vert dans cette équipe, Florian Tardieu est également récompensé avec la note de 7,7.