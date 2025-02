Les prédictions d'Opta et les cotes des bookmakers placent l'ASSE en grand danger de relégation cette saison. Les Verts vont-ils déjouer les pronostics ?

L'ASSE, en lutte pour le maintien

Les chiffres ne sont pas rassurants pour l’AS Saint-Étienne. Selon Opta, les Verts ont 54,80 % de chances d’être relégués en fin de saison. Seuls Montpellier (64,26 %) et Le Havre (59,06 %) affichent un pourcentage plus élevé. Actuellement 16ᵉ au classement, l'ASSE se retrouve au cœur d’une lutte intense où dix équipes sont encore concernées par la place de barragiste.

Opta prévoit que Saint-Étienne a 22,48 % de chances d’y atterrir, devant Le Havre (21,72 %) et Montpellier (19,05 %). En revanche, Toulouse (0,32 %) et Strasbourg (0,01 %) semblent quasiment assurés du maintien.

Les bookmakers confirment la tendance

Les bookmakers ne sont pas plus optimistes. L’ASSE affiche une cote de 1,80 pour une relégation, ce qui en fait l’un des favoris à la descente, derrière Montpellier (1,25) et Le Havre (1,35). En comparaison, Nantes (4,00), Angers (5,00) et Reims (6,00) inspirent plus de confiance aux parieurs.

Concernant la survie en Ligue 1, les cotes ne sont guère plus encourageantes : Saint-Étienne est coté à 1,70 pour un maintien, contre 2,75 pour Le Havre et 3,00 pour Montpellier. Autant dire que le chemin vers le maintien s’annonce semé d’embûches.

Saint-Étienne condamné aux barrages ?

Si l’on se fie aux différentes cotes, les bookmakers voient l’ASSE terminer à la 16e place, synonyme de barrages. Un scénario qui prolongerait le suspense jusqu’aux derniers matchs de la saison.

Toutefois, le football réserve toujours des surprises. Les Verts auront encore l’occasion de prouver leur valeur sur le terrain. Et il n'est pas rare de voir les bookmakers se tromper ! Espérons-le pour l'ASSE. Réussiront-ils à inverser la tendance et à assurer leur maintien sans passer par les barrages ? Réponse en mai.

Source : Opta