Le mercato hivernal a fermé ses portes ce lundi soir, et celui mené par l’ASSE laisse un goût de regret du côté des supporters.

Ces dernières saisons, l’ASSE a pris une mauvaise habitude : compter sur un mercato d’hiver pour sauver les meubles. Ce marché d’ajustement met souvent en lumière les carences des effectifs et les erreurs des mercatos estivaux précédents. Une situation récurrente, déjà sous Jean-Louis Gasset en 2017, qui s'est répétée chaque année, avec plus ou moins de réussite. Si JLG était parvenu à se maintenir après un mercato XXL, ce n’était pas le cas de Pascal Dupraz lors de la relégation de l’ASSE en 2022.

Une mauvaise habitude à l'ASSE

En hiver 2024, alors dernier de Ligue 2, les Verts avaient dû, une nouvelle fois, sortir le carnet de chèques pour éviter la catastrophe. L’hiver dernier n’a pas dérogé à la règle. Loin des places de tête, l’ASSE avait accueilli Irvin Cardona, Yvann Maçon et Nathanael Mbuku, de quoi opérer une remontée folle, avec un retour en Ligue 1 acquis sur le fil en barrages.

Pas de panique chez les Verts

Comme prévu, l’ASSE est à la peine cette saison. En tant que promu, les Verts visent logiquement le maintien. Yvan Gazidis s’était montré rassurant à l’aube de ce nouveau mercato, au micro de BeIN Sport :

« Nous devons ressentir un sentiment d'urgence. La priorité est de rester en Ligue 1 cette saison, mais nous devons aussi construire des bases solides pour avoir du succès dans deux, trois, voire cinq ans. Prendre de mauvaises décisions dans l’urgence peut coûter cher sur le long terme. Beaucoup de clubs tombent dans ce piège.

Le mercato ? Nous avons un nouvel entraîneur qui doit évaluer l'équipe. Horneland est très focalisé sur les joueurs en place et sur leur développement. Il croit en leur potentiel et en leur capacité à s’améliorer avec un meilleur système de jeu et des automatismes renforcés. C’est particulièrement important pour les joueurs qui découvrent la Ligue 1. Bien sûr, nous sommes ouverts à l’idée d’améliorer l'équipe. Après les urgences de l’été, nous comprenons mieux nos besoins aujourd’hui. Nous continuerons à investir intelligemment pour aller de l’avant. »

Des supporters déçus et inquiets

Si le patron de l’ASSE avait prévenu qu’il ne tomberait pas dans la panique, on espérait un mercato salvateur du côté des supporters de l’ASSE.

Dans les faits, Irvin Cardona remplace numériquement Mathieu Cafaro. Maxime Bernauer vient s’ajouter à la rotation dans une défense en manque de certitudes. Mathis Amougou s’envole pour Chelsea à sa demande, sans avoir été remplacé. Thomas Monconduit, qui ne jouait plus, quitte le club à six mois de la fin de son contrat. Ayman Aiki et Jibril Othman sont partis prendre du temps de jeu loin du Forez. Dans l’ensemble, l’effectif stéphanois reste stable sans avoir corrigé les carences qui sautent aux yeux. Un pari risqué des dirigeants stéphanois qui laisse les supporters septiques !

Sur 800 votants, plus de 80 % sont déçus par le mercato des dirigeants. Seuls 2 % se disent satisfaits. Quant aux autres, ils demandent à voir.

Il reste 14 matchs à l’ASSE, l’occasion de voir si Ivan Gazidis et ses hommes auront gagné leur pari. Pour l’heure, celui-ci ne convainc pas.