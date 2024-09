Après un début de saison délicat, l’ASSE reçoit Lille ce vendredi à 20h45. Une rencontre qui aura lieu à l’issue de la trêve internationale. L’occasion pour les 2 équipes de récupérer leurs internationaux dans la semaine. Un joueur phare du LOSC va rentrer plus tôt du côté du Nord de la France.

Beaucoup d’internationaux sur le pont à l’ASSE

Olivier Dall’Oglio a vu plusieurs de ses hommes quitter le Forez début septembre. Zuriko Davitashvili joue la Ligue des Nations avec la Géorgie. Yunis Abdelhamid et Dylan Batubinsika jouent les qualifications pour la CAN. Le premier cité est avec le Maroc, le second avec la République Démocratique du Congo. Ben Old est en tournée amicale aux USA avec la Nouvelle-Zélande. Mathis Amougou et Ayman Aiki sont eux avec l’Équipe de France U20. Tandis que d’autres n’ont pas étés retenus ou n’ont pas souhaité partir en sélection.

Du côté du Nord, Bruno Genesio a également perdu une partie de son effectif durant la trêve. Les défenseurs, Mandi (Algérie), Meunier (Belgique), Tiago Santos (Portugal). Les milieux, Gomes (Angleterre), et Gudmundsson (Suède). Mais également les attaquants, Bayo (Guinée), David (Canada), Haraldsson (Islande), Zhegrova (Kosovo). Cela fait 9 internationaux dont 7 titulaires face au PSG, il y a 8 jours.

Edon Zhegrova quitte prématurément le Kosovo

Un des hommes fort de l’attaque lilloise vient de connaître un week-end mouvementé. Ce dimanche, la fédération kosovare a annoncé le renvoi d’Edon Zhegrova pour des raisons disciplinaires . L’ailier du LOSC aurait passé une soirée en boîte de nuit avec 2 de ses coéquipiers. Le meilleur dribbleur de Ligue 1 n’aurait également pas respecté l’horaire du couvre feu imposé par son sélectionneur. Le joueur est donc de retour à Lille. Peu après, Edon Zhegrova a contesté cette version via une story Instagram. L’ailier des Dogues affirme que ceci est une fausse rumeur et nie toute sortie dans une discothèque.