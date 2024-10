La popularité et la cote d'amour de l'ASSE s'évaluent avant tout les jours de match dans le Chaudron. Afin d'attirer toujours plus massivement les supporters, le service billetterie développe de nouvelles stratégies commerciales. Anaïs Durand, responsable du service billetterie de l'ASSE a évoqué les choix et orientations privilégiées par le club stéphanois dans une interview accordée à Ecofoot. L'occasion également de constater que si la stratégie est tournée vers un incontournable business afin de séduire les consommateurs, le choix des partenaires est parfois discutable...

"Nous avons un service billetterie composé de 4 personnes avec des missions clairement identifiées pour gérer la stratégie billetterie, la création des produits et leur mise en place, le paramétrage, le service client, les ventes aux guichets, le suivi des commandes entreprises et droits additionnels ou encore la mise en place du contrôle d’accès."

La billetterie de l'ASSE s'adapte toujours plus aux consommateurs

"Nous utilisons FanXP pour traiter tous les sujets billetterie, une solution avec laquelle nous travaillons depuis 2017, et qui nous permet d’avoir beaucoup d’inventivité, et une facilité de mise en place des différents produits billetterie à commercialiser tout au long de la saison. La volonté via cette solution est de pouvoir mettre en place tous nos produits, mais également de créer des pages dédiées à chacun d’entre eux, afin de pouvoir expliquer, et ainsi proposer une expérience la plus qualitative possible via la billetterie en ligne pour nos supporters / sympathisants, de la présentation du produit, jusqu’à l’accès au stade via l’ajout du M-ticket au Wallet sur le smartphone.

Il est très important de travailler toutes les cibles dans notre stratégie marketing, cela va des familles avec la création du produit "Corner Famille", en passant par les étudiants, les PMR, ainsi que les séniors dont les attentes sont différentes en fonction des populations. À l’avenir, nous comptons continuer à développer les expériences B2C, et améliorer l’ensemble de nos services associés. Cela va de la présentation du produit, sa compréhension jusqu’à l’accès dans le stade."

98.5% de réabonnement en 2024/25 !

"Nous avons atteint un taux de réabonnement de 98,5% et enregistré plus de 7 600 nouveaux abonnés. L’expérience et les services associés sont au cœur de nos préoccupations pour que chaque jour de match à domicile, le stade Geoffroy-Guichard puisse accueillir dans les meilleures conditions un maximum de supporters. Notre ambition est de créer des produits et services transversaux avec les différents centres de profit du club pour répondre à chaque besoin afin de donner libre choix aux supporters qui souhaitent de plus en plus personnaliser leur venue au stade.

On recevait de plus en plus de demandes pour des occasions particulières comme la célébration d’un anniversaire ou d’un départ en retraite. Le produit Burger King Expérience est un de nos best-sellers depuis le début de saison. Dès l’ouverture, les places s’écoulent très rapidement. Seulement 35 places sont commercialisées à chaque rencontre, ce qui en fait un produit rare et particulièrement apprécié par la communauté des Verts."

Une immersion dans le sport de haut-niveau soutenue par la "malbouffe"...

Le choix du sponsor peut interroger, même s'il vient compléter celui pour lequel a opté la LFP afin de sponsoriser la Ligue 1. Après les pizzas, ce sont les fast-foods qui s'affichent dans le football professionnel français : Mc Donald's pour la Ligue 1 et Burger King pour l'ASSE, via la "Burger King Expérience". Cette dernière est une offre proposée lors des matchs de l'AS Saint-Étienne, permettant s'immerger au cœur du Chaudron. Selon l'adversaire, il y a deux formules au prix de 89 € ou 105 €.

Cette offre comprend un accès à un salon privatif, ainsi que diverses animations autour de la marque Burger King. Les participants peuvent suivre l'échauffement des joueurs au bord de la pelouse et profiter d'une visite du Musée des Verts incluse dans le forfait. Après le match, ils ont l'opportunité de rencontrer un joueur de l'ASSE. Pour les fans désirant encore plus, il est possible de choisir l'Option Plus, qui permet de réserver un maillot domicile (Home) à un tarif préférentiel de 79,95 € (5 euros de remise...). Le maillot est remis aux participants dès le début de leur "BK Expérience".

Un choix de partenaire discutable à l'heure où l'État s'attaque à la "malbouffe", notamment chez les plus jeunes...