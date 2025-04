Les hommes d’Eirik Horneland joueront leurs 3 dernières rencontres de championnat lors du mois de mai. Un mois qui s’annonce donc décisif pour l’avenir des Verts. L’ASSE lancera ce dernier mois de la saison par la réception de Monaco. La rencontre de la 32ᵉ journée de Ligue 1 a été programmée.

L’ASSE possède un calendrier chargé concernant ses dernières rencontres à domicile. Les Verts se sont lourdement inclinés face à Paris avant de faire nul face à Brest, et s’apprêtent Lyon en avril. Avant de terminer par Monaco et Toulouse en mai. 4 de ces 5 équipes ont pris part à une compétition européenne cette saison.

Monaco habitué à cartonner dans le Chaudron

Le bilan des 5 dernières rencontres entre l’ASSE et les monégasques dans le Chaudron tourne à l’avantage des visiteurs. Depuis sa remontée dans l’élite, le club du rocher s’est imposé 3 fois à Saint-Etienne, et a inscrit 4 buts lors de chacun de ces 3 succès. En 2021-2022, la rencontre a été marquée par plusieurs interruptions dues à des festivités en tribune. Sur le terrain, c'est le 2ᵉ but CSC de Kolo qui a marqué les esprits. Les Verts s’étaient inclinés 4-1 ce soir-là.

La saison précédente, Monaco avait réalisé un clean sheet pour s’imposer 4-0 a Geoffroy Guichard. L’ASSE avait réussi à s’imposer 1-0 lors de la saison 2019-2020. Les stéphanois avaient également remporté le match de la saison 2018-2019, grâce à un doublé de Wahbi Khazri.

La rencontre de la saison 2017-2018 avait aussi marqué les esprits. Monaco était venu s’imposer 4-0 et Stéphane Ruffier avait été expulsé après le 3ᵉ but du club du rocher. Le gardien et capitaine stéphanois avait exprimé son mécontentement auprès de l’arbitre de touche. Une attitude qui n’a pas plu à Amaury Delerue qui a exclu l’ancien monégasque.

Cette situation avait provoqué une scène cocasse au bord de la pelouse, puisque Roland Romeyer était descendu de sa tribune pour venir demander des explications à l’arbitre de la rencontre. Julien Sablé, alors entraîneur du club, avait calmé son président pendant que celui-ci insultait Amaury Delerue.

ASSE - Monaco est programmé

L’ASSE accueillera donc Monaco lors de la 32ᵉ journée de Ligue 1. La rencontre aura lieu le samedi 3 mai à 21h05 et sera diffusée sur les antennes de DAZN.

Programmation complète de la 32ᵉ journée de Ligue 1

Vendredi 2 mai 2025 à 20h45 sur DAZN

OGC Nice – Stade de Reims

Samedi 3 mai 2025 à 17h00 sur DAZN

RC Strasbourg Alsace – Paris Saint-Germain

Samedi 3 mai 2025 à 19h00 sur DAZN

Toulouse FC – Stade Rennais FC

Samedi 3 mai 2025 à 21h05 sur DAZN

AS Saint-Étienne – AS Monaco

Dimanche 4 mai 2025 à 15h00 sur DAZN

FC Nantes – Angers SCO

Dimanche 4 mai 2025 à 17h15 sur beIN SPORTS 1

Olympique Lyonnais – RC Lens

Dimanche 4 mai 2025 à 17h15 sur DAZN

AJ Auxerre – Le Havre AC

Stade Brestois 29 – Montpellier Hérault SC

Dimanche 4 mai 2025 à 20h45 sur DAZN

LOSC Lille – Olympique de Marseille