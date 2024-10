L'ASSE se prépare à affronter le Racing Club de Lens. La 8e journée de Ligue 1 s'annonce cruciale pour les Verts, d'autant qu'elle interviendra après 15 jours de trêve internationale. Plusieurs joueurs stéphanois ont rejoint leur sélection nationale et ont brillé lors des matchs internationaux. Ils réintègrent progressivement l’effectif à leur retour dans le Forez.

Stassin en pleine confiance à l'ASSE

Le nom de Lucas Stassin ne figurait pas dans la liste initiale des Espoirs belges, mais suite au forfait d’un autre attaquant, il a été appelé en renfort. Depuis son arrivée à l'ASSE, le jeune Belge n’a été titularisé qu’à deux reprises. Pour les qualifications à l’Euro Espoirs, les Diablotins Rouges se déplaçaient en Écosse. Stassin a débuté la rencontre sur le banc et a observé les 71 premières minutes depuis la touche. Mais dès son entrée en jeu, il a débloqué la situation en marquant sur son premier ballon, seulement une minute après son entrée. Il a ensuite scellé la victoire des siens en inscrivant un doublé dans le temps additionnel, permettant à la Belgique de s’imposer 2-0.

Après ce doublé, Stassin a été titularisé lors du match suivant contre la Hongrie. La Belgique, en quête de consolider sa deuxième place derrière l’Espagne, espérait enchaîner les bonnes performances. Cependant, les visiteurs ont ouvert le score sur penalty, et à la pause, la Belgique était menée. Malgré une nette domination, les jeunes Belges n'ont pas réussi à trouver la faille pour revenir au score. La rencontre s’est finalement soldée par une défaite, mais la Belgique termine deuxième de son groupe et disputera les playoffs en novembre pour tenter de se qualifier. Stassin, qui a joué l'intégralité du match, est revenu ce jeudi à l’ASSE et postule pour être titularisé contre Lens.

Old en pleine forme

Ben Old, de son côté, a traversé le globe pour rejoindre sa sélection nationale, la Nouvelle-Zélande. Il a joué une grande partie du match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 contre Tahiti, que les Néo-Zélandais ont remporté largement 3-0. Cette victoire place la Nouvelle-Zélande à la deuxième place de son groupe dans la zone Océanie, qui comprend également le Vanuatu, les Samoa et Tahiti. Lundi, ils ont disputé un match amical contre la Malaisie, qui s’est terminé sur un score de 0-0. Ben Old revient à l’ASSE avec confiance après ces performances.

À noter que Zuriko Davitashvili est lui aussi de retour à l'Etrat. Il se présentera même devant la presse ce jeudi midi.