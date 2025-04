Le derby entre l’ASSE et l’OL a tenu toutes ses promesses lors de la 30ème journée de Ligue 1. Les Verts ont fait tomber leur rival historique dans un Chaudron en feu. Retour sur les statistiques et faits majeurs de ce 126ème acte d’une rivalité sans égal dans l’hexagone.

Ce match était un soir de premières. 10 des 11 joueurs stéphanois disputaient leur 1er derby à Geoffroy Guichard. Seul Aïmen Moueffek avait déjà joué un derby dans le Chaudron.

Il aura également fallu attendre 126 derbys pour voir l’ASSE et l’OL être tous deux dirigés par un entraîneur étranger (Eirik Horneland pour Saint-Etienne et Paulo Fonseca pour Lyon).

L’ASSE ne concède plus de penalty

Véritable fléau de cette équipe stéphanoise cette saison, les penaltys ne semblent pas manquer aux Verts. Avec 15 penaltys sifflés contre eux, les ligériens sont évidemment les pires du championnat dans ce domaine.

L’ASSE a réalisé un 3eme match de Ligue 1 consécutif sans en concéder, ce dimanche. Il faut remonter à Novembre pour voir Saint-Etienne enchaîner 3 rencontres sans penalty concédé.

Tolisso et les gardiens lyonnais maudits

A la 23ème minute de jeu, le Stade Geoffroy Guichard a retenu son souffle. Après une faute de Lucas Stassin sur Tolisso, François Letexier a décidé de sortir un carton rouge pour le belge. Une décision qui paraissait assez logique au vu des ralentis mais qui a tout de même été modifiée. Après avoir revu les images, l’arbitre a annulé le carton rouge pour un jaune.

Cette faute a valu la sortie du milieu lyonnais sur civière. Corentin Tolisso disputait son 200ème match de Ligue 1 sous les couleurs de l’OL.

Les gardiens lyonnais sont également maudits face à l’ASSE. Sur les 7 derniers portiers alignés par les rhodaniens en Ligue 1, 4 ont encaissé leurs premiers buts face aux Verts. Après Anthony Lopes, Mathieu Gorgelin et Julian Pollersbeck, c’était au tour de Rémy Descamps d’encaisser son 1er but en Ligue 1 avec l’OL par un stéphanois.

Stassin réalise une performance jamais vue depuis 30 ans

L’ASSE s’est imposée 2-1 face à l’OL lors de ce 126ème derby. Les stéphanois ont réussi à inscrire 2 buts face à Lyon pour la première fois depuis le 5 février 2017. Ce soir la, les Verts s’étaient imposés 2-0 et avaient vus les lyonnais finir à 9, avec notamment l’expulsion d’un certain Corentin Tolisso.

Ce dimanche, Lucas Stassin s’est révélé comme le héros du derby. Auteur d’un doublé, l’attaquant belge a réalisé une prouesse plus vue depuis 1994. Le meilleur buteur stéphanois cette saison est devenu le 1er joueur de l’ASSE à inscrire un doublé face à Lyon depuis Etienne Mendy, le 6 avril 1994. Lucas Stassin en est à 11 buts en 2025, seuls Ousmane Dembele et Mika Biereth font mieux.

Statistiques recueillies sur le compte Twitter @statsdufoot.

Stassin affole les compteurs en Europe

Ce n’est pas tout pour Lucas Stassin, le jeune belge confirme sa montée en puissance. Le site Transfermarkt nous révèle que l’attaquant de l’ASSE est le meilleur buteur U20 des 5 grands championnats en 2025. Le joueur formé à Anderlecht se classe à égalité avec Désiré Doué mais compte 11 matchs de moins que le jeune parisien.

D’autres concurrents de renommée internationale comme le barcelonais, Lamine Yamal, le madrilène, Endrick ou encore le turinois, Kenan Yildiz sont loin derrière Lucas Stassin.