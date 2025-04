Au bout du suspense, les Vertes ont validé leur maintien en D1 Arkema grâce à un but salvateur dans le temps additionnel face à Strasbourg. Une délivrance pour les joueuses de Marc-Antoine Brihat et un soulagement pour tout un club, l'ASSE.

Elles l’ont fait ! Les Vertes ont arraché hier soir, dans les dernières secondes de leur rencontre face à Strasbourg, le point nécessaire pour valider leur maintien dans l’élite du football féminin. Un match nul au goût de victoire (1-1), obtenu à la 94ᵉ minute grâce à l’égalisation de Sarah Cambot, venue libérer tout un groupe après une saison faite de hauts et de bas.

Le coach stéphanois Marc-Antoine Brihat a parfaitement résumé l’état d’esprit de son équipe : « Ce match nul a un vrai goût de victoire. On avait dit aux filles que ça allait tourner en notre faveur après avoir été punies dans les arrêts de jeu sur d'autres rencontres. »

Une déclaration qui résume la résilience et la combativité affichées tout au long de la saison par les joueuses de l’ASSE.

Une première période crispée, une réaction exemplaire

Dans un stade en feu, les Vertes ont pourtant connu une première mi-temps difficile, conscientes de l’importance de cette ultime rencontre à domicile. Brihat n’a pas hésité à opérer des changements décisifs dès la pause, notamment avec l’entrée de Sarah Stratigakis, qui a su dynamiser l’entrejeu et permettre à son équipe de mettre davantage le pied sur le ballon. « On était un peu inhibées en première mi-temps. Sarah nous a apporté de la disponibilité entre les lignes. On a ensuite mis plus de monde dans la surface et on s’est créé des situations », a souligné l’entraîneur stéphanois.

Objectif atteint, place à la fête pour l'ASSE

Ce point obtenu dans la douleur mais avec le cœur permet aux Vertes de valider leur maintien en D1 Arkema, objectif affiché dès le début de la saison. Une satisfaction immense pour le groupe, qui a su relever la tête dans les moments clés. « Le football, c’est des émotions, et ce soir, on a traversé toutes les émotions possibles. Ce maintien, c’est une belle fin. On aurait aimé l’assurer plus tôt, mais il faut savoir savourer », a conclu Marc-Antoine Brihat.

Place désormais à la fête, à la récupération, et à la préparation de la saison prochaine, avec l’envie de construire sur cette dynamique positive et de viser plus haut.

Source : ASSE Féminines