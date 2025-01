Nommé sur le banc de l'ASSE fin décembre, Eirik Horneland a obtenu sa première victoire en Ligue 1 ce samedi face à Reims. Une prestation complète, dans laquelle l'ASSE s'est révélée solide et efficace dans la zone adverse. Buteur pour le 3-1, le Belge s'est exprimé sur le nouveau coach en zone mixte.

Une nouvelle manière d'évoluer en Ligue 1

Pour sa première avec l'ASSE, Eirik Horneland a réalisé la promesse d'un jeu attrayant, porté sur le jeu de transition et le contrôle du ballon. Les Stéphanois n'ont effectivement que très peu subi durant les 90 minutes de la rencontre.

Lucas Stassin (attaquant de l'ASSE) : "On a un peu ajusté notre manière de jouer et de presser, c’est légèrement différent. On a vu que ça a bien fonctionné aujourd’hui. J’espère que cela continuera dans les prochains matchs. (...) Je pense qu’il faut rester positif. Après une semaine de congé et de nouvelles consignes, on a vu que ça a porté ses fruits aujourd’hui. Comme je l’ai dit, j’espère qu’on pourra continuer sur cette lancée pour la suite."

Un coach adepte de la communication

Les suiveurs du club stéphanois ont découvert ce samedi un entraîneur particulièrement actif sur le banc. Bien aidé par son adjoint francophone Hassan El-Fakiri, Eirik Horneland ajustait systématiquement sa tactique au fur et à mesure de la rencontre. Ce dernier n'hésite par exemple pas à changer de système lorsque Teddy Teuma entre en jeu et bouscule l'équilibre de la rencontre.

Lucas Stassin (attaquant de l'ASSE) : "Il n’y avait pas les supporters, donc on l’entendait bien, même s’il y avait quand même un peu d’ambiance. Mais c’est surtout à l’entraînement et dans les vestiaires qu’il met cette énergie. Même quand on ne l’entend pas, on sait qu’il est derrière nous. Les joueurs retransmettent cette énergie sur le terrain, et on la ressent partout."