Il faudra espérer ce dimanche, au Stade de la Mosson. Une semaine après avoir concédé le point du nul au Havre (1-1), Saint-Étienne est désormais dans l'obligation de l'emporter face au MHSC.

26e journée de Ligue 1

Date : Dimanche 16 mars 2025, 17h15

Lieu : Stade de la Mosson

Arbitre : François Letexier

Montpellier à l'agonie en Ligue 1

Certes, Montpellier avait pris le dessus sur Monaco et Toulouse en janvier. Mais depuis, les joueurs de Jean-Louis Gasset ont enchainé six défaites consécutives en championnat. La lanterne rouge de Ligue 1 ne parvient pas à lever la tête, tandis que le coach du MHSC doit jongler avec un effectif diminué. Contre l’ASSE, il devra composer sans Nikola Maksimovic, Issiaga Sylla, Christopher Jullien et Jordan Ferri.

Le weekend dernier, les Montpelliérains s'inclinaient une nouvelle fois en championnat. Solides dans le jeu, mais pas assez tranchants, le MHSC finissait par céder. Jonathan David inversait la tendance en déviant le ballon au fond des buts de Benjamin Lecomte. Le LOSC l'emportait sur le plus petit des scores (1-0), avec une possession écrasante de 76 % sur les 90 minutes de la rencontre.

L'ASSE rate l'occasion de quitter la zone rouge

Dimanche dernier, Lucas Stassin aurait pu devenir le héros de tout un peuple. Avec son ouverture de score au début de la rencontre, l'attaquant permettait aux Verts de lancer parfaitement l'opposition. Mais, une fois de plus, les joueurs d'Eirik Horneland retombaient dans leur travers en concédant le 14ᵉ penalty de la saison (but Touré, 45+1). Saint-Étienne ne rentre dans le forez qu'avec un point, plutôt que trois. Un petit goût amer, tandis que la moindre unité est précieuse dans un bas de tableau qui se resserre. Le match nul rapproche les Verts du Havre au classement, mais les Stéphanois n'ont pas su tirer profit du faux-pas du Stade de Reims, battu 0-2 par Auxerre.

Une rencontre impérative pour survivre à la Ligue 1

À l'heure actuelle, seuls 5 points séparent Saint-Étienne de Montpellier, et deux seulement pour sortir de la zone rouge. Une victoire face à Montpellier serait bénéfique, à la fois pour s’éloigner du danger et mettre la pression sur Le Havre. Les Normands affronteront Lyon, puis le PSG et Monaco dans les semaines à venir.

Mais le calendrier des Verts n’a pour autant rien d’une promenade de santé. Les joueurs Eirik Horneland possèdent sans doute l'une des dernières opportunités de prendre les trois points. L'ASSE devra par la suite performer face au PSG, Lyon, Strasbourg ou Monaco.

