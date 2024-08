L’ASSE se déplaçait en principauté en ouverture de la saison 2024-2025. À cette occasion, les valeureux stéphanois se sont inclinés 1-0 mais ont joué avec leurs armes. En effet, trois joueurs du centre de formation ont connu leur première titularisation professionnelle dans cette rencontre (Nzuzi, Owusu et Amougou). Le dernier cité a livré une prestation très encourageante !

Une première pleine de personnalité

Titulaire surprise d’Olivier Dall’Oglio pour cette première rencontre de championnat, le finaliste de l’Euro U19 avec l’équipe de France a marqué les esprits. Dans le cœur du jeu, il a su se montrer, en effectuant notamment des sorties de balle pleine de personnalité. Dans un match délicat où il a énormément couru, Mathis Amougou a récupéré de nombreux ballons mais en a perdu (12 ballons perdus) à cause probablement de la grosse dépense d’énergie.

Alors qu’il n’avait joué jusque-là que 17 minutes la saison dernière contre Laval (janvier 2024), il s’est offert un match complet à Louis II pour le retour de l’ASSE en ligue 1. Une belle marque de confiance pour Dall’Oglio qui a sorti Tardieu (pour Fomba) et Old (pour Aiki) dans le trio du milieu de terrain. Nul doute qu’il aura à nouveau du temps de jeu la semaine prochaine contre Le Havre !

Yunis Abelhamid (capitaine ASSE) conquis par Mathis Amougou !

À l’issue de la rencontre, le nouveau capitaine s’est montré convaincu par la prestation du jeune stéphanois : « Amougou était avec l’EDF 19. On entendait beaucoup de bien de lui. Quand il est revenu, il a su répondre aux attentes. Honnêtement, il a fait un très gros match, mais ce n’est que le début. Il faut continuer sur cette lancée-là, travailler en entraînement et de pouvoir répéter ces prestations. On a besoin de joueurs, peu importe l’âge, qui sont capables de prendre la responsabilité et d’aider au mieux l’équipe. Je pense qu’il en est capable. Tout le monde le sait. On va essayer de l’aider et de faire en sorte qu’il continue sur cette lancée-là. »

Le progrès ajoutera : « Au milieu, on n’attendait pas forcément si vite le prometteur Amougou, l’une des valeurs montantes de l’académie stéphanoise. L’international tricolore U19 a de la personnalité, incontestablement. Il s’est rarement affolé sous la pression, montant en niveau après une première mi-temps brouillonne. «