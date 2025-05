Saint-Étienne ne doit désormais penser qu'à prendre des points. Car le temps urge du côté du forez. Les Verts accueillent l'AS Monaco ce samedi (21h05) pour la première des trois dernières oppositions de la saison de Ligue 1. Retour sur les enjeux de la rencontre et sur la forme des deux équipes.

Monaco en lutte pour des places qualificatives à l'Europe

Les joueurs d'Adi Hütter sont sous pression depuis leur match nul au Stade Océane. Menée dès la 22e minute de jeu, il aura fallu atteindre une nouvelle réalisation de Mika Biereth pour que l'AS Monaco accroche son second match nul d'affilée. Une semaine avant, l'ASM partageait le point du nul avec Strasbourg au terme d'un insipide 0-0.

Avec une quatrième place en Ligue 1, les Monégasques se retrouvent à une place qualificative pour le tour de qualification de la Ligue des Champions. Mais c'est plutôt sur le podium que l'ASM espère terminer la saison. Un objectif qu'Adi Hütter ne perd pas de vue, après le match nul face au Havre : "Nous voulons décrocher notre ticket à l’issue de ce combat dans lequel personne ne nous fera de cadeau."

Le propriétaire de l'ASM, Dimitri Rybolovlev, s'est rendu lui-même sur place pour rappeler les enjeux de la fin de saison à son équipe. Une chose est certaine : l'AS Monaco aura tout à gagner en prenant le meilleur sur les Verts ce samedi.

Julien Jegnoux, journaliste pour Made In Foot, revient sur la forme de l'ASM : "Monaco, c’est une équipe qui démarre souvent très fort, mais qui a tendance à baisser de rythme physiquement au fil des semaines. Offensivement, ils semblent avoir trouvé une formule intéressante avec Embolo en soutien et Biereth en pointe. Et puis, avec des joueurs comme Biereth, capables de faire la différence sur des coups individuels, ils peuvent gratter des points précieux. Monaco n’a plus le droit à l’erreur. Perdre des points contre Sainté à ce moment-là, c’est juste impensable pour eux."

... Et Saint-Étienne pour sa survie en Ligue 1

Mais du côté des Stéphanois, le constat est bien moins reluisant. Les joueurs d'Eirik Horneland s'étaient révélés héroïques face aux Gones il y a deux semaines (2-1). Mais opposés à Strasbourg, ces derniers n'ont pas été en capacité de convertir les quelques occasions procurées. Il faut dire que les Alsaciens, au même titre que l'ASM ce week-end, jouent leur ticket pour l'Europe depuis plusieurs semaines.

"Après être monté très haut en émotions, c’est toujours compliqué de redescendre et d’enchaîner, soulignait Denis Appiah, en référence à la victoire acquise durant le derby. On essaie de digérer du mieux possible, mais c’est sur ce point-là qu’il faut progresser "

Un exploit désormais obligatoire pour les Verts

Mathématiquement, rien n'est encore acté concernant l'avenir de l'ASSE dans l'élite. Mais à peine réintégrés, les Stéphanois pourraient être de retour à la case départ dans les prochaines semaines. Car 17e du championnat, la défaite face à Strasbourg ne facilite pas les affaires d'Eirik Horneland. Le HAC a pris le point du nul face au futur adversaire de l'ASSE. Au même titre que Reims face aux condamnées de Montpellier (0-0).

Les Verts sont certes certains de ne pas finir bon dernier. Mais c'est avant tout pour la place de barragiste que la lutte s'intensifie. Selon les derniers calculs de Fabien Torre, l'ASSE possède 30 % de chance d'accrocher une 16e place, pour l'instant occupée par les normands. L'espoir réside encore dans un possible décrochage du SCO Angers, défait à sept reprises au cours des huit derniers matchs.

Face à des Monégasques en difficultés contre les petits… et à l'extérieur

Opposés à des formations mal classées, les joueurs de la principauté peinent à décrocher des résultats satisfaisants. Un constat que partage Adi Hütter : "Cela arrive dans le football que des grosses équipes aient du mal face à des formations plus faibles". L'ASM s'inclinait face à Angers en novembre dernier (0-1). Puis concédait le nul face à Reims (0-0), Nantes (2-2) et le Havre (1-1).

Pire encore, "les statistiques loin de la Principauté ne sont pas bonnes", rajoutait le coach monégasque. Car si l'ASM joue les places européennes en Ligue 1, cette dernière s'est déjà inclinée à six reprises en dehors de ses bases (40 % de défaites à l'extérieur). Des formations comme Lens, Nice ou Strasbourg font mieux, tandis qu'elle figure derrière Monaco dans ses prétentions pour l'Europe.

Un coup sera certainement à jouer de ce côté-là pour l'ASSE. À domicile, Saint-Étienne peut s'appuyer sur son public pour décrocher une victoire.

Le classement de la Ligue 1, trois journées avant la fin de saison.