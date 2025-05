Meilleur buteur du Big 5 en 2025, Mika Biereth aborde avec détermination le sprint final vers la Ligue des Champions. Avant le choc face à l’ASSE, l’attaquant monégasque affiche sa confiance et sa volonté d’être décisif.

Avec 13 buts inscrits depuis son arrivée en janvier, Mika Biereth est devenu la révélation offensive de l’AS Monaco. À deux jours d’un déplacement sous tension à Geoffroy-Guichard, l’attaquant danois a partagé son état d’esprit. Il veut marquer, encore et toujours, mais surtout gagner pour maintenir Monaco sur le podium.

« Nous devons gagner les trois derniers matchs »

Pour le buteur des Rouge et Blanc, la route vers la Ligue des Champions passe par un parcours sans faute. « Depuis le début de saison, notre objectif est clair : la Ligue des Champions. Il nous reste trois journées, et si nous gagnons les trois, nous atteindrons notre but. »

Biereth sait que chaque point comptera : « Même si nous gagnons tout, ce n’est pas garanti. Cela peut se jouer à la différence de buts. Mais nous avons toutes les cartes en main. »

Le déplacement à Saint-Étienne est perçu comme une première finale : « Ce sera un match difficile, contre une équipe qui joue sa survie. Mais nous devons répondre présent dès samedi. »

« J’essaye juste d’aider l’équipe en marquant »

Avec 13 buts en 2025, Biereth fait parler de lui. Mais l’attaquant garde les pieds sur terre. « Je ne connaissais pas cette statistique. Mon objectif, c’est d’aider l’équipe en marquant, et jusqu’ici ça se passe bien. Mais le plus important reste la victoire. »

Il souligne aussi l’importance de ses partenaires : « Ils arrivent à me trouver dans de bonnes positions. Je leur dois beaucoup. Je me sens très bien intégré dans ce groupe. »

Et s’il doit forcer le destin pour qualifier Monaco ? « Si vous me dites qu’il faut que je marque encore plus pour qu’on joue la Ligue des Champions, je le ferai ! »

« Un match fermé nous attend à Geoffroy-Guichard »

Biereth ne sous-estime pas le défi qui attend l’ASM dans le Chaudron. « On nous a parlé de l’ambiance à Geoffroy-Guichard. Il paraît qu’il y a quelque chose de spécial là-bas. C’est excitant ! »

Conscient de la complexité de jouer contre un bloc bas, il anticipe un scénario semblable à celui du Havre : « Ce genre de matchs, c’est dur. Ils défendent bas, ils explosent en contre. Il faudra faire mieux que la semaine dernière. »

Sur les difficultés récentes de Monaco face aux équipes en difficulté, Biereth reconnaît : « C’est le plus dur dans ce sport : faire exploser un bloc bas bien organisé. Mais nous avons analysé cela et nous sommes prêts. »

« Une pression logique, mais positive »

S’il reconnaît que la pression est bien présente, l’attaquant de 21 ans s’en nourrit. « C’est normal de ressentir la pression à ce moment de la saison. Mais c’est aussi ce qui rend le football excitant. »

En fin de conférence de presse, Biereth résume parfaitement l’enjeu : « Il reste trois finales. Celle de samedi est la première. Et je suis prêt à faire tout ce qu’il faut pour que l’AS Monaco gagne. »