L’ASSE reçoit Monaco ce samedi soir lors de la 32ème journée de Ligue 1. Après le derby remporté face à l’OL, les Verts veulent à nouveau donner du plaisir aux supporters dans le Chaudron. Retour sur la dernière réception du club de la Principauté.

La fin de saison s’annonce difficile pour les deux formations. Saint-Étienne lutte pour son maintien, tandis que Monaco vise le podium. Les hommes d’Adi Hütter espèrent terminer à la seconde place de Ligue 1 sur cette fin de saison.

Un anniversaire dans le Chaudron

L’ASSE de Claude Puel reste sur une victoire dans le Chaudron face à Brest avant un nul face à Bordeaux, trois jours plus tard. Les Verts veulent faire chuter un Monaco en grande forme sur cette fin de saison. Le club du Rocher reste sur cinq victoires consécutives avant de venir à Geoffroy-Guichard.

Cette affiche de la 34ème journée de Ligue 1 2021-2022 est le moment choisi par les Green Angels pour fêter leurs 30 ans. De nombreuses animations sont prévues du côté du Kop Sud pour cet événement.

Monaco assomme l’ASSE d’entrée

Si le match débute assez calmement, Monaco va assommer les Verts en milieu de première période. Parfaitement servi par Caio Henrique sur le côté gauche, Wissam Ben Yedder va ouvrir le score à la 23ème minute. Deux minutes plus tard, Kevin Volland va s’offrir un but assez identique. Sur le côté droit, Gelson Martins sert l’Allemand qui devance Mangala et trompe Bernardoni.

À quelques minutes de la mi-temps, Mahdi Camara va obtenir un penalty. Aurélien Tchouaméni est coupable d’une faute sur le milieu stéphanois. Wahbi Khazri se charge alors de réduire l’écart. Suite à ce but, le Kop Sud tire des feux d’artifice, ce qui occasionne une courte interruption de la rencontre.

Kolo fait couler Saint-Étienne

L’ASSE essaie de pousser pour revenir au score. Le premier quart d’heure de la seconde mi-temps est assez équilibré. Monaco est dans la gestion mais souhaite creuser l’écart. À la 61ème, Jakobs centre vers Volland qui est largement mis hors-jeu par Kolo. L’attaquant allemand ne va alors pas jouer le ballon contrairement au défenseur stéphanois. L’ancien Sévillan tacle et envoie le cuir dans la lucarne de Bernardoni, pour s’offrir un second CSC en trois semaines.

Quelques minutes plus tard, le match est interrompu assez longuement suite à des engins pyrotechniques en Kop Sud. Dix minutes après la reprise, Myron Boadu marquera le 4ème but monégasque. L’ASM s’impose largement dans le Chaudron.

Un succès qui propulse Monaco à la 4ème place du championnat, tandis que les Verts sont barragistes à quatre journées de la fin de la saison.