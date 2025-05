Plus le temps de tergiverser. Le Havre joue sa peau en Ligue 1, et chaque match est une finale. Dimanche, face à Auxerre, les Normands devront afficher bien plus qu’un visage séduisant : ils devront prendre des points. Car la zone rouge se rapproche dangereusement. Abdoulaye Touré, le capitaine normand, s'est présenté en conférence de presse et a évoqué le maintien. extraits.

Ce week-end, Le Havre se déplace sur la pelouse de l’AJ Auxerre pour une rencontre que beaucoup estiment abordable. Mais pour Abdoulaye Touré, le piège est évident. « Auxerre le match le plus abordable ? Ça, c'est pour vous », lance-t-il d’entrée, balayant toute idée de facilité. Le milieu havrais justifie : « Je pense que c’est l’un, voire le plus compliqué à jouer. D’abord parce qu’ils n’ont plus rien à jouer et seront donc plus libérés. Et ensuite parce qu’ils montrent de très bonnes choses depuis le début de la saison. »

Le ton est donné. Pas question de se relâcher face à une équipe "en pleine confiance", qui reste notamment sur un large succès face à Lens. Ce déplacement sera abordé avec prudence mais aussi ambition. « On va devoir aller là-bas avec beaucoup de méfiance, mais aussi beaucoup de confiance, parce qu'avec ce qu'on a montré contre Monaco, on sait qu'on est capable de faire de bonnes choses », confie Touré, encore marqué par le match nul obtenu contre l’AS Monaco (1-1).

Touré : "Encore envie de montrer de meilleures choses"

Dans une fin de saison haletante, Le Havre sait que rien n’est joué. « Ce n’est pas fini, il reste encore trois matchs. Le maintien est loin d’être acquis, mais on est sur la bonne voie », affirme le joueur formé à Nantes. La recette pour y parvenir ? De la solidarité, une envie sans faille, et un groupe uni.

« Tant qu’on est encore en vie, tant qu’il y a des points à aller chercher, on est là. On a encore notre mot à dire. Sur les derniers matchs, on a montré qu’on avait faim, qu’on avait encore envie de prouver. » Pour Abdoulaye Touré, la prestation livrée face à Monaco constitue un point d’appui solide. « On a montré une force de caractère, une solidarité importante. Sur les trois derniers matchs, ça va être la clé. »

Conscient des exigences du sprint final, il insiste : « On aura besoin de tout le monde. Si on doit changer un joueur, le remplaçant doit faire le job. Et je pense qu'on est tous prêts pour ces trois derniers matchs. »

"Je ne veux pas entendre parler de Ligue 2"

Le Havre est encore sur la corde raide. Barragistes à trois journées de la fin, les Normands ont un pied en Ligue 1… mais l’autre qui tremble encore. Abdoulaye Touré ne cache pas son objectif : « Aujourd’hui, si le championnat s’arrête, on est barragistes. Mais l’objectif, c’est de sortir de cette zone. Se maintenir directement. S’il faut passer par les barrages, je signe. En tout cas, je ne veux pas entendre parler de Ligue 2. »

Fatigué par une saison longue et éprouvante, le milieu expérimenté garde le cap : « Si au bout, on se maintient, tous ces efforts-là ne vont pas compter. Ce sera ça, la vraie récompense. »

Une chose est sûre, Abdoulaye Touré et ses coéquipiers iront à Auxerre pour se battre, pas pour gérer, avant de recevoir l'OM et de se déplacer à Strasbourg. Un calendrier compliqué qui contraste avec celui d'une ASSE qui rêve de dépasser les Normands !