Ce vendredi 27 juin marque la révélation du calendrier des championnats professionnels du football français. L'ASSE a donc l'occasion de connaître l'ordre de ses rencontres pour la saison 2025-2026 de Ligue 2.

À la veille de la révélation officielle du calendrier de la Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT, la Ligue a mis la lumière sur un processus complexe mené par la LFP (Ligue de Football Professionnel), assistée par l’entreprise Fastbreak et son logiciel de planification avancée. Ce dernier génère jusqu’à 100 versions différentes avant validation par le conseil d’administration de la LFP. Le but ? Composer un calendrier optimisé, attractif et respectueux des contraintes sportives, sécuritaires et logistiques.

L’élaboration s’étale sur deux mois, après une première phase de collecte des contraintes spécifiques (indisponibilité de stades, sécurité, manifestations locales, travaux, etc.). Le calendrier général (dates clés de la saison) est, quant à lui, fixé dès novembre-décembre de la saison précédente.

Depuis 2014, la Ligue 1 et Ligue 2 adopte un format asymétrique, laissant plus de flexibilité aux clubs. Chaque équipe dispute 8 ou 9 matchs à domicile et à l’extérieur sur chaque phase (aller/retour). Le calendrier impose entre 4 et 6 "pivots" (enchaînements de deux matchs consécutifs à domicile ou à l’extérieur), sans jamais dépasser deux d’affilée. Ces pivots sont interdits en début et fin de saison, afin d’équilibrer le rythme.

Les clubs engagés en compétitions européennes bénéficient de mesures d’adaptation. Par exemple, ceux jouant en Ligue des champions un mardi sont programmés dès le vendredi précédent en championnat. Inversement, ils ne peuvent rejouer que 48 heures après un match UEFA.

Enfin, la LFP veille à placer les meilleures affiches à des moments stratégiques pour maintenir l’intérêt du championnat tout au long de ses 34 journées, véritable feuilleton sportif, tout en coordonnant au mieux avec les autres grandes ligues sportives.

Quel premier adversaire pour l'ASSE ?

Ce vendredi, la LFP s’apprête à publier le calendrier de l'ASSE pour la saison 2025-2026 de Ligue 2 BKT, la première journée à été dévoilée, les Verts iront à Laval le week-end du 8 août !