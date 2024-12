En grande difficulté en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne s’apprête à vivre un mercato hivernal décisif. Actuellement 16e et barragiste, le club forézien doit impérativement redresser la barre pour espérer se maintenir dans l’élite. Avec l’arrivée d’Eirik Horneland sur le banc, les dirigeants stéphanois veulent insuffler une nouvelle dynamique à une équipe en manque cruel de résultats.

Nommé après l’éviction d’Olivier Dall’Oglio, remercié à la suite d’une énième défaite face à Toulouse (2-1), Eirik Horneland débarque avec une mission claire : maintenir l’ASSE en Ligue 1. Mais le technicien norvégien sait qu’il aura besoin de renforts pour y parvenir.

Le mercato hivernal, qui s’ouvrira le 1er janvier 2025, représente une opportunité cruciale pour combler les lacunes d’un effectif trop limité pour rivaliser avec les autres équipes de l’élite. Le club a ciblé plusieurs profils pour se renforcer :

• Un défenseur central droit pour concurrencer Dylan Batubinsika, actuellement sans réel concurrent à son poste.

• Un milieu défensif, capable de stabiliser un entrejeu souvent dépassé dans les duels.

• Un ailier droit, pour apporter de la percussion et des solutions offensives sur les côtés.

• Et selon les opportunités, un buteur et un latéral pourraient également venir compléter l’effectif.

Un mercato hivernal décisif

Les dirigeants stéphanois, conscients de l’urgence de la situation, s’activeront dès l’ouverture officielle du mercato le 1er janvier 2025. Ils auront jusqu’au 3 février 2025 à 23h00 pour réaliser les mouvements nécessaires.

Ce mercato pourrait également voir quelques départs. Certains joueurs en manque de temps de jeu ou dont le rendement est jugé insuffisant pourraient être poussés vers la sortie pour libérer de la masse salariale et offrir de nouvelles opportunités à des recrues.

L’avenir de l’ASSE en jeu

Avec déjà 10 défaites au compteur cette saison, l’ASSE n’a plus le droit à l’erreur. Les semaines à venir seront déterminantes pour l’avenir du club en Ligue 1. Les dirigeants, le staff et les joueurs devront faire preuve d’une solidarité sans faille pour inverser la tendance.

À Saint-Étienne, l’espoir de jours meilleurs passe désormais par un mercato réussi. Les supporters, fidèles malgré les difficultés, attendent des signaux forts pour croire à une opération maintien. Horneland et les siens savent ce qu’il leur reste à faire.