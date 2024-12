Le mercato hivernal est souvent une période décisive pour les clubs en quête de renforts ou de réajustements. Voici les principales informations à connaître sur les dates et les règles en vigueur pour cette édition 2025, qui pourrait bien agiter la planète football.

Le mercato d'hiver doit permettre à l'ASSE de redresser la barre et remettre le navire dans le bon sens. Les Verts n'auront donc pas trop de 5 semaines pour dénicher les joueurs qui vont lui permettre de remonter au classement et assurer un maintien en fin de saison. Le moment de s'arrêter sur les dates (et horaires !) de ce mercato d'hiver 2025 !

Quand s’ouvre le mercato en Ligue 1 ?

En France, la fenêtre des transferts d’hiver débutera le mercredi 1er janvier 2025 et se clôturera le lundi 3 février à 23h00. Les clubs de Ligue 1 auront ainsi cinq semaines pour renforcer leurs effectifs ou alléger leur masse salariale. Dates clés dans les grands championnats européens.

Les principaux championnats européens partagent des périodes similaires au mercato français :

• Allemagne et Angleterre : 1er janvier - 3 février 2025

• Espagne : 2 janvier - 3 février 2025

• Italie et Portugal : 2 janvier - 4 février 2025

• Belgique : 7 janvier - 3 février 2025

• Turquie : 13 janvier - 11 février 2025

• Suisse : 15 janvier - 17 février 2025

• Russie : 23 janvier - 20 février 2025

Les clubs devront donc s’adapter à ces différences pour finaliser des transactions internationales.

Quelles restrictions pour les compétitions européennes ?

En Ligue des champions et Ligue Europa, les recrues hivernales ne seront éligibles qu’à partir des phases à élimination directe. Chaque club pourra inscrire trois nouveaux joueurs au maximum.

Les marchés émergents

Certains championnats étrangers, comme l’Arabie saoudite ou le Qatar, continuent de s’imposer comme des acteurs majeurs.

• Arabie saoudite : du 1er au 30 janvier 2025

• Qatar : du 1er au 31 janvier 2025

En Amérique, la Major League Soccer (MLS) et le championnat brésilien n’ont pas encore officialisé leurs dates.