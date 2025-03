Après un mois de mars qu’il faudra bien négocier pour ne pas lancer le sprint final dans la zone rouge, l’ASSE débutera son mois d’avril à Lens. La rencontre de la 28ᵉ journée de Ligue 1 entre les deux clubs a été programmée.

Le début d’année 2025 des Artésiens a été marqué par de nombreux départs de cadres, ce qui a influencé les résultats des Sang et Or. Les hommes de Will Still voient les places européennes s’éloigner depuis plusieurs matchs. Les Lensois arriveront-ils à redresser la barre d’ici la réception de l’ASSE ?

Équilibre parfait à Bollaert entre Lens et l’ASSE

Sur les dix dernières saisons, l’ASSE ne s’est rendue que trois fois au Stade Félix-Bollaert. Lens a connu de nombreuses saisons en Ligue 2 avant de retrouver l’élite et de bien s’y installer. Pendant ce temps, c’est l’ASSE qui chutait vers l’antichambre de l’élite. Lors de la saison de la descente, les Stéphanois s’étaient rendus à Lens dès le début de la saison. Ils avaient mené deux fois au score avant d’être rejoints à chaque fois par les locaux pour un score final de 2-2.

La saison précédente, l’ASSE avait rendu la tâche plus facile aux Artésiens. Les expulsions de Kolo (15ᵉ) et Khazri (64ᵉ) avaient compliqué la tâche des Verts. Le RC Lens s’était tranquillement imposé 2-0. Pour leur retour en Ligue 1 après six saisons d’absence, les Lensois avaient manqué l’Europe de peu.

Six ans plus tôt, l’ASSE connaissait sa dernière victoire à Bollaert. Les Verts s’étaient imposés 1-0 grâce à un but de Fabien Lemoine. Les Artésiens étaient directement redescendus en Ligue 2 après seulement un an dans l’élite.

Le déplacement à Bollaert est programmé

L’ASSE se rendra à Lens lors du premier week-end d’avril pour le compte de la 28ᵉ journée de Ligue 1. La rencontre aura lieu le dimanche 6 avril à 15h et sera diffusée sur DAZN.

Programmation complète de la 28ème journée de Ligue 1

Vendredi 4 avril 2025 à 20h45 sur DAZN

OGC Nice – FC Nantes

Samedi 5 avril 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

Paris Saint-Germain - Angers SCO

Samedi 5 avril 2025 à 19h00 sur DAZN

Stade Brestois 29 – AS Monaco

Samedi 5 avril 2025 à 21h05 sur DAZN

Olympique Lyonnais - LOSC Lille

Dimanche 6 avril 2025 à 15h00 sur DAZN

RC Lens – AS Saint-Étienne

Dimanche 6 avril 2025 à 17h15 sur DAZN

Stade Rennais FC - AJ Auxerre

Stade de Reims - RC Strasbourg Alsace

Montpellier Hérault SC – Havre AC

Dimanche 6 avril 2025 à 20h45 sur DAZN

Olympique de Marseille – Toulouse FC