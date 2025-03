Présélectionné par Rudi Garcia pour rejoindre les Diables Rouges, Lucas Stassin (ASSE) attendait ce vendredi 14 mars et la liste définitive pour savoir s'il pourra porter pour la première fois le maillot de l'équipe A de la Belgique.

Lucas Stassin, auteur d’une saison remarquée sous le maillot vert, a récemment été présélectionné par le nouveau sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia. Un signe de reconnaissance pour le buteur stéphanois, qui a su se distinguer par son activité offensive et son efficacité devant le but (6 buts et 4 passes décisives en ligue 1 cette saison). À seulement 19 ans, sa convocation dans la liste élargie des Diables Rouges témoigne de son potentiel et de l’attention qu’il suscite au sein de la fédération belge.

Une place chez les Espoirs pour continuer sa progression

Finalement, Stassin ne rejoindra pas immédiatement l’équipe A, mais intégrera le groupe des Espoirs pour le prochain rassemblement. Ce choix, loin d’être un désaveu, lui permet de continuer à s’aguerrir à un niveau compétitif tout en restant sous le radar du staff des A. Avec les Espoirs, il aura un rôle clé à jouer, notamment dans les qualifications pour l’Euro U21. Ce passage par les sélections de jeunes pourrait s’avérer bénéfique pour son développement et lui offrir, à terme, une opportunité avec les A.

Une motivation supplémentaire pour le joueur de l'ASSE

Cette expérience en sélection espoir représente une formidable opportunité pour Stassin de gagner en expérience et de prouver qu’il a les qualités pour prétendre à une convocation chez les Diables Rouges à l’avenir. Son objectif sera clair : briller avec les jeunes pour forcer la main à Rudi Garcia et décrocher une future sélection avec les A. En attendant, il pourra également continuer à se concentrer sur sa progression avec l’ASSE et aider son club dans la lutte pour le maintien.

Lucas Stassin continue donc son ascension. Une affaire à suivre de près pour les supporters des Verts et les suiveurs du football belge.