Les clubs de football entrent dans le money time de ce mercato estival 2024. C’est maintenant que de nombreux deals se réalisent et que les concessions sont plus faciles à se faire. Dans cette course folle, l’ASSE risque de se montrer très active et espère conclure un dossier long de plusieurs semaines : Sebastian Nanasi de Malmö.

Pourquoi les dirigeants s’obstinent-ils tant à vouloir faire signer l’international suédois ? Sebastian Nanasi passé à la loupe grâce à l’excellent travail de @FcTactic_.

Le jeu offensif de Nanasi

La passe

Un de ses nombreux points forts. Son jeu de passe est parmi les meilleurs en Europe la saison dernière, surtout pour un joueur que l’on considère comme un meneur de jeu excentré, à l’instar de Foden, par exemple. Il se classe tout simplement parmi les 10 meilleurs joueurs, côtoyant des joueurs tels que Bellingham, El Khannouss et consorts. Dans ce graphique, qui mélange jeu court et jeu long, on retrouve sur l’axe des abscisses (horizontal) le nombre de passes par 90 minutes, et sur l’axe des ordonnées (vertical) le pourcentage de passes réussies. Nanasi c’est 50,04 passes courtes toutes les 90 minutes pour 83,10 % de réussite.

Les passes décisives

À quoi bon faire des passes si c’est pour ne rien créer derrière ? Eh bien, ne posez pas la question à Nanasi, qui est tout simplement le meilleur joueur d’Europe dans ce domaine, devançant des joueurs bien plus cotés et chers du circuit ! Dans ce graphique, on retrouve sur l’axe des abscisses (horizontal) le nombre de passes décisives par 90 minutes, et sur l’axe des ordonnées (vertical) le nombre de xA (expected assist) par 90 minutes. Nanasi c’est 0,58 passe décisive toutes les 90 minutes avec un 0,38 xA / 90 minutes Donnée très importante et révélatrice : il réalise plus de passes décisives que prévu. Cela démontre son réalisme dans ce domaine et sa justesse technique.

Les passes progressives

Une nouvelle fois, vous retrouverez le nom de Nanasi tout en haut du classement des joueurs de cette saison dans ce domaine. C’est un joueur qui joue vers l’avant et qui fait progresser le jeu de son équipe par la passe. Dans ce graphique, on retrouve sur l’axe des abscisses (horizontal) le nombre de passes progressives par 90 minutes, et sur l’axe des ordonnées (vertical) le pourcentage de passes progressives réussies. Nanasi c’est 8,07 passes progressives toutes les 90 minutes soit 88,80 % de réussite.

Les tirs

On ne peut pas être au top partout, n’est-ce pas ? Il n’est plus premier dans ce classement, mais reste devant quelques bons jeunes joueurs en devenir, comme Wirtz, Musiala ou Xavi Simons, par exemple. Pas mal comme « baisse de régime », non ? Dans ce graphique, on retrouve sur l’axe des abscisses (horizontal) le nombre de tirs par 90 minutes, et sur l’axe des ordonnées (vertical) le pourcentage de tirs cadrés. Nanasi c’est 2,71 tirs toutes les 90 minutes pour 42,86 % de tirs cadrés.

Les buts

Quand on vous dit que ce joueur est complet ! Il est à la baguette pour construire les actions et délivrer de bons ballons, mais il est aussi présent à la finition, et il le fait plutôt bien. Sa qualité devant les cages est indéniable, et cette aptitude ne disparaîtra pas dans un autre championnat. Dans ce graphique, on retrouve sur l’axe des abscisses (horizontal) le nombre de xG par 90 minutes, et sur l’axe des ordonnées (vertical) le nombre de buts marqués hors penalty par 90 minutes. Nanasi c’est 0,29 xG toutes les 90 minutes soit 0,39 but marqué hors penalty toutes les 90 minutes. Comme pour les passes décisives, il affiche un nombre de buts marqués supérieur à la prévision, ce qui démontre une fois de plus sa qualité de frappe face aux cages adverses.

Les dribbles

J’ai presque envie de dire : enfin un domaine où il est dans la moyenne ! Ce n’est pas un dribbleur fou comme Doku ou Vinicius… Son style de jeu consiste plutôt à réaliser un une-deux pour éliminer son adversaire plutôt qu’à le dribbler. Encore faut-il avoir un coéquipier pour le faire. Dans ce graphique, on retrouve sur l’axe des abscisses (horizontal) le nombre de dribbles par 90 minutes, et sur l’axe des ordonnées (vertical) le pourcentage de dribbles réussis. Nanasi c’est 5,1 dribbles / 90 minutes pour 53,16 % de réussite.

Les duels offensifs

Je rappelle qu’on parle de duel offensif lorsque le joueur est en possession du ballon, et qu’il le gagne lorsqu’il le conserve, ou du moins lorsque son équipe en garde la possession. Un duel défensif, en revanche, se produit lorsque l’adversaire est en possession du ballon. On remarque qu’il se situe juste au-dessus de la moyenne en nombre de duels disputés, mais qu’il en remporte un nombre assez important. Être au même niveau que Xavi Simons et largement au-dessus de Wirtz dans ce domaine est impressionnant. On note aussi sa supériorité par rapport à une nouvelle recrue du championnat, le néo-Marseillais Carboni. Dans ce graphique, on retrouve sur l’axe des abscisses (horizontal) le nombre de duels offensifs disputés par 90 minutes, et sur l’axe des ordonnées (vertical) le pourcentage de duels remportés. Nanasi 11,36 duels disputés / 90 minutes 47,73 % de duels remportés.

Le jeu défensif de Nanasi

Les duels défensifs

Comme attendu, ce n’est pas dans ce domaine qu’il se distingue le plus. Il en dispute peu, mais ce qui est intéressant, c’est qu’il en gagne tout de même beaucoup. Dans ce graphique, on retrouve sur l’axe des abscisses (horizontal) le nombre de duels défensifs disputés par 90 minutes, et sur l’axe des ordonnées (vertical) le pourcentage de duels remportés. Nanasi c’est 3,87 duels disputés / 90 minutes pour 68,33 % de duels remportés.

Les duels aériens

Là, par contre, ce n’est absolument pas le jeu qu’il aime. Pour lui, c’est plutôt au sol ou rien, à l’image de certains joueurs techniques comme Cabella, Payet… Il dispute très peu de duels aériens, avec un taux de réussite quasi nul. Vous savez donc qu’il ne faudra pas lui demander cela. Dans ce graphique, on retrouve sur l’axe des abscisses (horizontal) le nombre de duels aériens disputés par 90 minutes, et sur l’axe des ordonnées (vertical) le pourcentage de duels remportés. Nanasi c’est 0,84 duel disputé / 90 minutes pour 15,38 % de duels remportés.

Les interceptions

Un manque de lecture du jeu adverse ou simplement un manque d’envie pour les tâches défensives ? J’opte pour la seconde option, mais il pourra travailler cela, car il ne jouera pas cette fois-ci dans une équipe dominante de son championnat. Sur ce graphique, on retrouve sur l’axe des abscisses (horizontal) le nombre d’interceptions par 90 minutes, et sur l’axe des ordonnées (vertical) le nombre d’interceptions ajusté à la possession de l’équipe. (Explication plus bas) Nanasi c’est 1,94 interceptions / 90 minutes 3,09 interceptions ajustées.

Point info : PAdj, en anglais, signifie « statistiques défensives ajustées en fonction de la possession. » C’est-à-dire qu’un joueur appartenant à une équipe ayant une possession élevée fera moins d’interceptions. Pour équilibrer cela et rendre les statistiques cohérentes, on utilise une base de 50 % de possession. Le taux de possession de l’équipe du joueur doit être divisé par la possession de base (50 %), puis ce nombre est multiplié par le nombre d’interceptions. Par exemple, une équipe ayant 60 % de possession et dont un joueur a fait 10 interceptions obtiendra un score de 12 interceptions ajustées. (60/50) x 10 = 12.

Bilan ⬇️ Vous l’avez compris, c’est un joueur qui préfère avoir le ballon plutôt que de courir après !

Il possède des qualités techniques exceptionnelles, et s’il est mis dans de bonnes conditions, il pourra à lui seul élever le niveau de l’attaque de son équipe. 🔥

Vous savez désormais pourquoi Sébastian Nanasi est un joueur différent et pourquoi le board stéphanois met tout en œuvre pour le recruter !