La 19ᵉ journée de Ligue 1 s’annonce cruciale pour les équipes en bas de tableau, engagées dans une lutte acharnée pour le maintien. Alors que Paris Saint-Germain domine le championnat avec une avance confortable, l’attention se tourne vers les clubs situés dans la seconde moitié du classement. L'ASSE, Auxerre, Le Havre, Montpellier et Nantes jouent gros ce week-end.

Auxerre - Saint-Étienne : Duel à Haut Risque

Ce vendredi, l'ASSE se déplaçait à Auxerre. Une confrontation entre deux équipes qui avait clairement besoin de points. Auxerre n'avait plus gagné depuis le 24 novembre alors que l'ASSE n'avait pris qu'un seul point à l'extérieur depuis le début de la saison. Si 5 points séparaient les deux clubs au classement, la rencontre s'annonçait particulièrement importante. Au final, les deux équipes se sont quittés dos à dos (1-1).

Le Havre - Brest : Un Match à Ne Pas Perdre

Dimanche à 15h00, Le Havre (17ᵉ) affrontera Brest (9ᵉ). Les Havrais, en difficulté depuis le début de la saison, doivent impérativement renouer avec la victoire pour éviter de se laisser distancer. Brest, de son côté, pourrait se rapprocher de la première moitié de tableau, mais un faux pas face à un concurrent direct serait lourd de conséquences.

Nantes et Montpellier : L’Urgence de Points

Nantes (16ᵉ) accueille Lyon (6ᵉ), tandis que Montpellier (18e) se déplace à Toulouse (8e). Ces deux équipes devront batailler face à des adversaires plus performants sur le papier. Nantes espère profiter de l’appui de son public pour résister à une équipe lyonnaise en quête d’Europe. Quant à Montpellier, déjà lanterne rouge, tout autre résultat qu’une victoire pourrait être fatal dans cette lutte pour le maintien.

Un Classement Serré, des Écarts Minimes en Ligue 1

Avec seulement cinq points séparant le 12ᵉ (Angers) du 16ᵉ (Nantes), chaque match peut bouleverser le classement. La moindre victoire peut faire basculer une équipe hors de la zone rouge, mais la moindre défaite pourrait l’y précipiter. Rennes se déplace à Monaco ce samedi à 17h. Une rencontre qui sera surveillé par les stéphanois.

La 19e journée promet des duels intenses et lourds de conséquences pour la course au maintien. Les équipes concernées devront se montrer solides et opportunistes pour s’offrir un peu de répit dans une saison qui s’annonce palpitante jusqu’à son terme.

Vendredi 24 janvier

20h45 : Auxerre 🆚 Saint-Étienne (1-1)

Samedi 25 janvier

17h00 : Monaco 🆚 Rennes

: Strasbourg 🆚 Lille 21h05 : Paris-SG 🆚 Reims

Dimanche 26 janvier