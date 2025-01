L'ASSE affrontait Auxerre (1-1) pour cette rencontre comptant pour la 19ème journée de Ligue 1. Les hommes du coach, Eirik Horneland, n'ont pas réussi à l'emporter, mais rapportent un point précieux de leur déplacement en Bourgogne. Voici les notes données aux joueurs et au coach de l'ASSE par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (6)

Un Gautier Larsonneur des grands soirs s’est présenté hier face à l’AJ Auxerre. Extrêmement présent sur les frappes adverses, il ne peut malheureusement rien sur la superbe frappe enroulée de Traoré en première mi-temps. Toutefois, il s’est montré vigilant dans des situations dangereuses où les Auxerrois auraient pu inscrire un autre but, notamment en seconde période. Une prestation solide pour le portier stéphanois.

Léo Pétrot (3)

En grande difficulté, il n’a pas su contenir son vis-à-vis. Le danger est souvent venu de son côté, où Joly l’a régulièrement débordé. S’il a tenté d’apporter quelque chose offensivement, son rendement défensif reste insuffisant.

Dylan Batubinsika (5)

Un match sérieux, sans éclat. S’il s’est parfois montré brouillon dans ses interventions, il a assuré l’essentiel défensivement.

Mickaël Nadé (6)

Très solide durant les deux périodes, il reste toutefois questionnable sur son positionnement lors du but auxerrois, seul moment où il a semblé en difficulté. Pour le reste, il a contribué efficacement, notamment dans son apport offensif, et s’est montré intraitable face aux attaquants bourguignons.

Dennis Appiah (3)

Comme la semaine dernière, le but adverse est venu de son côté. Trop facilement débordé par son vis-à-vis, il l’a laissé se recentrer et enrouler une frappe victorieuse. Appiah peine actuellement à convaincre, que ce soit défensivement, techniquement ou physiquement. Une concurrence semble nécessaire pour relancer le poste.

Pierre Ekwah (5)

Il a répondu aux attentes de son entraîneur en redescendant régulièrement à la hauteur des défenseurs centraux pour fluidifier la relance. S’il n’a pas toujours été précis dans ses transmissions, il a su se montrer précieux en sentinelle et a soutenu un milieu de terrain en souffrance hier soir.

Lamine Fomba (4)

Un match compliqué pour Fomba, qui a peiné à verrouiller le milieu de terrain. Contrairement à Louis Mouton ou Benjamin Bouchouari, il n’a pas su se montrer solide dans l’entrejeu ni efficace dans la relance.

Mathis Amougou (6)

Titularisé en raison des suspensions de Mouton et Bouchouari, le jeune stéphanois a livré une prestation encourageante. Il s’est montré agressif sur le porteur de balle et a souvent cherché à jouer vers l’avant, malgré un manque de réussite par moments. Mathis Amougou a prouvé qu’il pouvait être un atout pour l’avenir des Verts, à condition qu’il reste au club.

Augustine Boakye (5)

Très mobile et rapide, Boakye a montré ses qualités en prenant la profondeur et en se montrant dangereux dans ce rôle. Il a également démontré de bonnes capacités en tant que passeur, notamment en mettant Stassin sur orbite à plusieurs reprises. Défensivement, son repli est appréciable, mais il doit encore gagner en efficacité dans le dernier geste.

Zuriko Davitashvili (5)

À l’image de Boakye, Davitashvili a montré des qualités techniques et une capacité à créer des différences en dribblant ou en débordant. Cependant, son dernier geste manque encore de précision. Il est toutefois à créditer pour le coup franc bien tiré ayant conduit au but stéphanois. Ses coups de pied arrêtés deviennent une arme redoutable.

Le joueur du match :

Lucas Stassin (6)

Précieux dans la construction des actions stéphanoises, Stassin a été plus présent dans la défense auxerroise. Il s’est montré opportuniste en récupérant un ballon sur la ligne de but pour marquer son troisième but de la saison. Une prestation pleine pour un attaquant encore trop isolé dans le système actuel.

L’entraîneur :

Eirik Horneland (5)

Son équipe semble accuser le coup physiquement, peut-être en raison d’un travail intense à l’entraînement. Malgré tout, ses choix s’avèrent payants, les Stéphanois ramenant leur deuxième point à l’extérieur cette saison. Horneland a également pris des décisions fortes, notamment en sortant Fomba pour Florian Tardieu ou en laissant Cafaro sur le banc.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE.