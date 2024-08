Le mercato stéphanois semble stagner un peu ces dernières semaines. Si beaucoup de rumeurs animent les discussions, aucune ne s’est concrétisée récemment. Pour autant, en marge du match amical face à Grenoble, le départ d’Etienne Green a été plus ou moins annoncé. Dès lors, les dirigeants de l’ASSE doivent se pencher sur la quête de son remplaçant, pour suppléer Gautier Larsonneur.

Green sur le départ, placé à la quête d’un remplaçant

L’histoire liant Etienne Green et l’ASSE serait sur le point de prendre fin. En effet, ce week-end, plusieurs médias, dont L’Equipe, ont annoncé que le gardien natif de Colchester va prendre la direction de Burnley, en championship. Le club du Forez aurait accepté de libérer son gardien de sa dernière année de contrat pour lui permettre de signer un contrat de 3 ans outre-manche.

Ce départ va logiquement déboucher sur l’arrivée, d’ici à la fin du mercato, d’un nouveau gardien à l’ASSE pour occuper le poste de doublure de Gautier Larsonneur. Plus tôt dans le mercato, la rumeur d’un intérêt des Verts pour Brice Maubleu avait circulé. Car le portier grenoblois correspondait plus ou moins au profil recherché : un gardien expérimenté, capable d’apporter une véritable concurrence à Gautier Larsonneur et pouvant, si possible, posséder une expérience en Ligue 1. Dès lors, nous vous avions proposé une liste de gardiens pouvant correspondre à ce profil recherché. A l’époque, nous nous étions cantonné à proposer des gardiens français. Mais le début de mercato stéphanois, montre que les nouveaux dirigeants ont moins de mal à se tourner vers des joueurs étrangers (Boakye, Davitashvili, Old).

Ce mardi, un nouveau nom est sorti par Laurent Hess (But! Football Club) : celui de Karl-Johan Johnsson, ancien portier bordelais. Le gardien suédois est libre de tout contrat depuis la fin prématurée de son aventure girondine. Agé de 34 ans, Karl-Johan Johnsson dispose d’une solide expérience notamment en Ligue 1 (trois saisons avec Guingamp).

Il y a quelques jours, le joueur suédois a accordé une interview à Fotbolldirekt. Dans celle-ci, traduite par Girondins4ever, Karl-Johan-Johnsson évoque son avenir : “Pour l’instant, il s’agit plutôt de voir ce qui se présente, nous sommes ouverts à la plupart des choses. Mais nous devons avoir une école suédoise si nous voulons déménager, sinon il y a la Suède, bien sûr. Nous préférerions essayer d’être à l’étranger pendant un certain temps, mais nous verrons ce qui se passera. Nous sommes ouverts à la plupart des choses […] En fait, je n’en ai aucune idée, je n’en ai aucune en particulier. L’Espagne serait amusante à essayer, mais je ne sais pas où et comment. Comme je l’ai dit, nous sommes ouverts à la plupart des choses et nous verrons ce qui se présentera”.

La carte d’identité de Karl-Johan-Johnsson