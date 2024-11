L’ASSE reçoit Montpellier ce samedi soir pour le compte de la 12ème journée de Ligue 1. Une rencontre cruciale et capitale pour le maintien. Ce 12ème épisode de la saison sera l’occasion pour la Ligue de montrer son engagement dans une cause importante : Les droits de l’enfance !

Un engagement qui perdure

Pour la journée internationale des droits de l’enfant le 20 novembre, le football professionnel français s’engage aux côtés de la CNAPE et de Mohamed Bouhafsi pour protéger les enfants. La Ligue 1 McDonald’s et la Ligue 2 BKT se mobilisent. Le but : promouvoir le numéro d’urgence 119 - Allô Enfance en Danger, gratuit et confidentiel.

Une campagne nationale inclut des matchs joués avec des ballons Decathlon au design créé par des enfants. Ces matchs marqueront la 12e journée de Ligue 1 et la 14e de Ligue 2. Ces ballons seront dédicacés par les joueurs et mis aux enchères, avec les fonds reversés à la CNAPE. Les autres ballons seront donnés à des associations pour encourager le sport.

Partenaire de l’opération, Décathlon a également organisé un tournoi à Nice. Ce tournoi a réuni 216 enfants représentant les clubs de Ligue 1. Les enfants ont reçu des équipements offerts par la marque et participé à des animations sportives.

Les clubs, joueurs, diffuseurs (DAZN, beIN SPORTS) et partenaires amplifieront cette initiative sur les réseaux sociaux, dans les stades et à la télévision. Des visuels dédiés, des actions digitales et des panneaux sur le thème de l’enfance viendront compléter cette mobilisation solidaire.

L’ASSE se mobilise comme toute la Ligue 1

Cette semaine, les différents clubs professionnels du football français ont changé leur identité visuelle sur les réseaux sociaux. Les logos des clubs ont étés dessinés par des enfants. Ces dessins seront utilisés sur les différents tableaux d’affichage dans les stades Français ce week-end.

Récemment, l’ASSE a invité une quinzaine d’enfants d’organismes de protection d’enfants dans la Loire. Ces jeunes ont pu vivre une journée au cœur de l’effectif professionnel du club.