Ce vendredi soir, le Parc des Princes accueillera un visage familier du football français, mais dans un rôle inattendu. Zoumana Camara, ancien défenseur de l'AS Saint-Étienne et du Paris Saint-Germain, s'apprête à entamer un nouveau chapitre de sa carrière lors de PSG-Toulouse, match phare de la 12e journée de Ligue 1.

Formé à l’AS Saint-Étienne, Zoumana Camara fait ses débuts professionnels en 1996 alors que le club évolue en Division 2. Après deux saisons et 32 apparitions sous le maillot vert, il attire l’attention de l’Inter Milan, qu’il rejoint en 1998.

Malgré un transfert prestigieux en Serie A, son passage à l’Inter est difficile. Il enchaîne alors des prêts, d’abord à Empoli, puis à Bastia en Ligue 1. En 2000, il signe à l’Olympique de Marseille où il s’impose et connaît sa première sélection en équipe de France, participant à la Coupe des Confédérations 2001. Après un passage au RC Lens, où il retrouve petit à petit son niveau, Camara revient à Saint-Étienne en 2004. Lors de ce second passage dans le Forez, il devient un pilier des Verts et dispute 118 matchs toutes compétitions confondues en trois saisons.

Zoumana Camara : globe-trotter avant de se sédentariser !

Malgré ce riche passé, tout le monde ne retient que la partie de carrière stable de Camara : celle effectuée au PSG. En 2007, Camara rejoint le PSG, où il restera huit saisons. Malgré des débuts compliqués, il s’impose comme un défenseur fiable et participe à la montée en puissance du club. Sous l’ère qatarie, il remporte tous les titres nationaux et termine sa carrière professionnelle en 2015 après 215 matchs sous le maillot parisien.

Aimé et respecté, Camara devient entraîneur adjoint au PSG dès la fin de sa carrière de joueur. Il occupe ce poste pendant six ans sous plusieurs entraîneurs, dont Laurent Blanc et Unai Emery, avant de devenir entraîneur des U19 en 2021. Avec les jeunes parisiens, il perfectionne sa vision tactique et son approche du management.

Un nouveau rôle avant de coacher chez les pros ?

Alors qu'il prospecte et ne ferme aucune porte afin de toucher du doigt sa première expérience de coach professionnel, c'est dans un rôle inattendu que l'on va retrouver l'ancien Stéphanois. En quête d’un nouveau défi comme entraîneur, Camara a décidé de faire une pause dans le coaching pour endosser le rôle de consultant. Comme révélé par le compte X, "La source Parisienne", il fera ses débuts ce vendredi soir sur DAZN, en intervenant en avant-match de PSG-Toulouse aux côtés de Smaïl Bouabdellah, avant de commenter la rencontre avec Julien Brun.

Un nouveau rôle qui pourrait n’être qu’une parenthèse avant de retrouver un banc de touche. En attendant, nous retrouverons "Papus" dès ce soir afin qu'il nous livre son expertise au Parc des Princes, une enceinte qu’il connaît par cœur, tout comme le Chaudron qu'il devrait bientôt visiter...