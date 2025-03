Chaque semaine, la commission de discipline de la LFP se réunit pour statuer sur les dossiers disciplinaires des clubs professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2. Décryptage de son fonctionnement et de son impact sur les clubs, comme l'ASSE.

C'est souvent un moment très attendu par les supporters, les décisions prises par la commission de discipline de la LFP. Chaque mercredi soir, ces décisions sont directement publiées sur le site de la LFP. Ceux qui prennent les décisions sont juristes, anciens arbitres, ex-joueurs ou encore ex-entraîneurs, et ils se retrouvent tous les mercredis soir au siège de la Ligue de football professionnel (LFP) pour examiner les incidents des matchs de Ligue 1 et Ligue 2. Parmi eux, le président de cette instance, l'avocat Sébastien Deneux.

Un équilibre entre justice et compréhension

Les décisions de la commission ne sont pas uniquement une simple application de barèmes disciplinaires. Dans un article paru sur le journal l'Equipe, le fonctionnement y est un peu plus dévoilé "Il faut essayer de comprendre. Sinon, ce serait une application froide et mathématique des barèmes et notre rôle n’aurait pas d’intérêt", explique Sébastien Deneux. L'objectif est donc de sanctionner avec discernement, en tenant compte des circonstances.

Ainsi, les joueurs ou entraîneurs concernés peuvent venir se défendre devant la commission. "Le joueur (ou l’entraîneur) a le choix de s’expliquer par un courrier ou bien de se présenter en visio ou physiquement, détaille le président de la commission. Il peut être accompagné d’un avocat et d’un représentant du club." Cette possibilité de dialogue permet parfois de faire évoluer les sanctions.

Des débats à propos des clubs de Ligue 1 et Ligue 2

Après avoir écouté les parties concernées, les membres de la commission débattent et votent sur la sanction. "En début de séance, chacun des membres a un dossier dont il fait le rapport. Puis il y a un échange entre nous sur la manière dont on voit les choses", explique Deneux. Il ajoute que ces discussions permettent de statuer avec équité sur chaque cas présenté.

Enfin, une fois la décision prise, elle est communiquée aux clubs et relayée officiellement. L'impact de ces décisions peut être considérable pour les équipes concernées, notamment en cas de suspension prolongée d'un joueur cadre.

L'ASSE souvent concernée

L'ASSE n'est pas épargnée par les passages devant la commission de discipline. Que ce soit pour des cartons rouges, des incidents en tribunes... Les sanctions prises peuvent ainsi être lourdes de conséquences, comme lorsque Geoffroy-Guichard se voit sanctionné avec les fermetures de ses deux kops. Lorsqu'il y a accumulation de cartons jaunes (3 en l'espace de 10 matchs), la décision de suspension tombe également après que cette commission se soit réunie. Cette sanction prend ensuite effet lors de la semaine suivante