Benjamin Corgnet était l'invité du Sainté Night Club ce lundi soir. L'occasion de nous donner de ses nouvelles tout en évoquant longuement la période délicate traversée par l'ASSE. Extraits.

Benjamin Corgnet (Ex-ASSE) : "Quand on affronte des grosses équipes de Ligue 1, c'est difficile. On arrive sur un temps à rivaliser et après, si vraiment l'équipe adverse met un coup de pression, on est souvent mis en difficulté. C’est un constat qu'on peut faire cette saison de manière globale.

Depuis l'arrivée du nouvel entraîneur, il y a des bonnes choses notamment dans l'envie. On a envie de récupérer rapidement le ballon. Est-ce que sur la totalité d'un match on n'est pas trop fatigué en allant tout le temps presser ? C'est dur de tenir le ballon en Ligue 1. Il y a beaucoup d'équipes maintenant qui veulent la possession du ballon. C'est compliqué contre des équipes qui sont en confiance comme Nice de pouvoir rivaliser sur un match en entier.

Il faut faire très peu d'erreurs et je trouve que la moindre erreur est payée à ses cashs par l'ASSE."

Un manque de réussite pour les Verts ?

Benjamin Corgnet (Ex-ASSE) : "Quand ça tombe contre des grosses équipes qui sont capables de modifier rapidement leur tactique, et qu'on n'arrive pas à prendre les devants, on a forcément un risque de le payer. Je pense que ça n'a pas l'air d'être la philosophie de l'entraîneur de vouloir changer son fusil d'épaule. Son jeu est même une marque de fabrique chez lui. La philosophie du coach ça demande du temps. Et c'est vrai que malheureusement, on en a plus beaucoup du temps.

L'équipe encaisse énormément de buts. S'il faut que tu en mette 4 pour gagner c’est compliqué. Face à Angers, on fait 3-3. On marque 3 buts, tu ne gagnes même pas le match. Si à chaque match il faut que l'équipe marque 4-5 buts pour te mettre à l'abri, c'est quand même assez compliqué. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand tu as une équipe qui n'est pas en confiance et une autre, comme Nice où tout va bien, tous les petits détails d'un match tournent pour l’équipe qui a la confiance."

L'ASSE a besoin de son public

Benjamin Corgnet (Ex-ASSE) : "Moralement, c’est difficile. Quand tu joues le maintien, t'as l'impression que tout tourne mal. Que tu as beau avoir plein d'occasions, la première de l'éauipe adverse tu vas chercher le ballon au fond des filets. Derrière, tu dois toujours courrir après le score. C’est éprouvant.

C'est là où la force d'avoir un public qui connaît ce genre de situation, ça pèse par rapport aux autres équipes avec lesquelles tu es en concurrence.

A l’ASSE, j’ai vécu les belles années, donc c'était de la bonne pression. Une mauvaise pression sur les joueurs ? Tout dépend des joueurs, mais tout le monde a envie de vivre cette ambiance. Quand tu signes à l’ASSE tu t’attends forcément à avoir cette pression. Dans les bons comme dans les mauvais moments. On est tous préparés. Dans le meilleur des cas, le stade explose et c'est ça galvanise aussi. Je pense pas que ce soit néfaste. C'est sûr qu'il faut que le public soit derrière les joueurs parce que ça va être important pour cette fin de saison."

Des atouts pour s'en sortir

Benjamin Corgnet (Ex-ASSE) : "Aïmen Moueffek ? C'est quelqu'un qu’il a une grosse activité. A mon époque, il était chez les jeunes. Je l'avais aperçu, mais il ne s’était jamais s'entraîné avec nous. Il était bien plus jeune. Mais de ce que je vois depuis des années, c'est quelqu'un qui est capable de répéter les efforts, qui se projette vers l'avant, qui met beaucoup d'impact. Avec des joueurs de ballon autour, ça peut être un plus pour ce milieu de terrain et pour l'équipe. C'est quelqu'un qui est du club. Il ne lâchera pas jusqu'à la fin. Il va falloir des guerriers jusqu'à la fin et lui c'est sûr que ça va en être un.

Bouchouari est un joueur que j'aime bien. C'est quelqu'un qu'on voit beaucoup, qui demande beaucoup les ballons.

Stassin, je trouve qu'il est également de mieux en mieux. J'ai trouvé que c'était poussif au départ. Il essayait trop souvent d'aller jouer les duels. Il se faisait bouger. Dans son jeu, il a bien évolué. C'est l'adaptation à la Ligue 1. C'est un joueur qui monte en puissance et qui est efficace tout en étant disponible dans le jeu. Ce n'est pas seulement un attaquant pur, c'est quelqu'un qui se rend disponible."