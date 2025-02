L'ASSE jouera gros ce week-end face à Angers. Eirik Horneland s'est exprimé en conférence de presse avant cette rencontre décisive. Extrait.

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "Je suis content d'avoir Yvann Maçon et Aïmen Moueffek de retour à l'entraînement cette semaine. Ils seront disponibles pour ce match. Wadji est toujours absent. On a eu quelques difficultés aussi avec Anthony Briançon et Dennis Appiah. Pierre Cornud a reçu un coup aujourd'hui. On va voir comment ça se passe pour demain. Et à côté de ça, Igor Miladinovic et Ibrahim Sissoko sont malades. Enfin, Ben Old continue d'être out pour le moment.

Dennis Appiah ? On le verra au plus tôt la semaine prochaine. Il a fait un test mardi, mais ça n'a pas été concluant. Il n'arrivait pas encore à pouvoir sprinter à fond, donc il va falloir être encore un peu patient. Il a travaillé dur cette semaine, mais pour être disponible c'est un petit peu tôt."

Quel latéral droit pour l'ASSE ?

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "Qui au poste de latéral droit ? Pour le moment, je n'ai pas la réponse à cette question. Pierre Cornud a pris un coup aujourd'hui. Il faut voir comment on s'en remet. Donc Léo Pétrot reste une alternative possible. La bonne nouvelle pour nous, c'est que Maçon a pu faire une semaine d'entraînement complète, donc ça reste aussi une très bonne alternative. On a aussi Kevin Pedro qui a fait une bonne semaine d'entraînement et un match particulièrement bon avec la réserve la semaine dernière, donc il y a quelques options.

L'idéal, pour présenter une équipe de titulaires, c'est que les candidats soient tous capables de pouvoir faire 90 minutes. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas, donc on a plusieurs options à considérer avant de prendre notre décision.

L'option Bernauer ? Non, le fait que Maxime ait fait des centres tout à l'heure sur le côté, c'était plus pour mettre un petit peu d'animation sur la séance. Il ne faut pas y voir un sens particulier. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'il a pu faire deux semaines pleines d'entraînement. Je suis content de pouvoir compter sur lui. Ça va mieux depuis qu'il est arrivé. C'est un joueur qui est important pour le groupe, parce qu'il apporte une bonne énergie dans le vestiaire et sur le terrain."